أعلن نادي برشلونة الخميس أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يوقع عقداً جديداً مع ناديه العريق، لتنتهي بذلك شراكه استمرت أكثر من 20 عاماً.

جاء ذلك في بيان لنادي برشلونة قال فيه: "على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وميسي فلا يمكن اعتماده رسمياً بسبب العراقيل الاقتصادية والهيكلية"، في إشارة إلى قوانين الرابطة الإسبانية.

وأضاف البيان: "أمام هذه الوضعية لن يبقى ليونيل ميسي مرتبطاً ببرشلونة، الطرفان يأسفان جداً لأن رغبات اللاعب مثل النادي لم تتحقق".

وسيتعين على ميسي (34 عاماً) بالتالي أن يجد فريقاً جديداً يحرز أهدافه.