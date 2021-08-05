سياسة
1 دقيقة قراءة
بعد أكثر من 20 عاماً.. برشلونة يعلن رحيل ميسّي عن النادي
أعلن نادي برشلونة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يوقع عقداً جديداً مع ناديه الذي انضم إليه منذ أكثر من 20 عاماً.
بعد أكثر من 20 عاماً.. برشلونة يعلن رحيل ميسّي عن النادي
سيتعين على نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي (34 عاماً) أن يجد فريقاً جديداً يحرز أهدافه / Reuters
5 أغسطس 2021

أعلن نادي برشلونة الخميس أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يوقع عقداً جديداً مع ناديه العريق، لتنتهي بذلك شراكه استمرت أكثر من 20 عاماً.

جاء ذلك في بيان لنادي برشلونة قال فيه: "على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وميسي فلا يمكن اعتماده رسمياً بسبب العراقيل الاقتصادية والهيكلية"، في إشارة إلى قوانين الرابطة الإسبانية.

وأضاف البيان: "أمام هذه الوضعية لن يبقى ليونيل ميسي مرتبطاً ببرشلونة، الطرفان يأسفان جداً لأن رغبات اللاعب مثل النادي لم تتحقق".

وسيتعين على ميسي (34 عاماً) بالتالي أن يجد فريقاً جديداً يحرز أهدافه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us