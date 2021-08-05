سياسة
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جاوش أوغلو: تمكنّا من وقف تمدُّد الحرائق في أنطاليا وأمريكا تعرض المساعدة
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن بلاده تمكنت من منع تمدّد الحرائق في قضاء مانافغات بولاية أنطاليا.
جاوش أوغلو: تمكنّا من وقف تمدُّد الحرائق في أنطاليا وأمريكا تعرض المساعدة
جاوش أوغلو: أصبحنا اليوم في وضع أفضل ونجحنا في الحدّ من انتشار الحريق على الرغم من قوة الرياح / AA
5 أغسطس 2021

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس إن بلاده حالت دون تمدّد الحرائق في قضاء مانافغات بولاية أنطاليا (جنوب غرب) عبر عمليات الإطفاء من البر والجو.

وأضاف جاوش أوغلو في تصريحات أن 1832 آلية جوية وبرية و6 آلاف و511 شخصاً يعملون على إخماد حرائق الغابات.

وأردف: "أصبحنا اليوم في وضع أفضل ونجحنا في الحدّ من انتشار الحريق على الرغم من قوة الرياح، ونهدف إلى السيطرة عليه بشكل كامل مع انخفاض سرعة الرياح غداً".

وأفاد الوزير بأن "الولايات المتحدة عرضت إرسال مروحيتين للمشاركة بمكافحة الحرائق، وحالياً ندرس التفاصيل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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