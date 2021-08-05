قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس إن بلاده حالت دون تمدّد الحرائق في قضاء مانافغات بولاية أنطاليا (جنوب غرب) عبر عمليات الإطفاء من البر والجو.

وأضاف جاوش أوغلو في تصريحات أن 1832 آلية جوية وبرية و6 آلاف و511 شخصاً يعملون على إخماد حرائق الغابات.

وأردف: "أصبحنا اليوم في وضع أفضل ونجحنا في الحدّ من انتشار الحريق على الرغم من قوة الرياح، ونهدف إلى السيطرة عليه بشكل كامل مع انخفاض سرعة الرياح غداً".

وأفاد الوزير بأن "الولايات المتحدة عرضت إرسال مروحيتين للمشاركة بمكافحة الحرائق، وحالياً ندرس التفاصيل".