سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 6 أغسطس/ آب 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 6 أغسطس/ آب 2021
تركيا تواصل إخماد حرائق الغابات بإمكاناتها ومساهمة دول صديقة / AP
6 أغسطس 2021

أهم الأحداث:

تركيا تواصل إخماد حرائق الغابات بإمكاناتها ومساهمة دول صديقة، والخارجية الفلسطينية: إسرائيل تشن حملة شرسة لضرب وإعدام الوجود الفلسطيني.

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تركيا تواصل إخماد حرائق الغابات بإمكاناتها ومساهمة دول صديقة

تستمر تركيا في عمليات إخماد حرائق الغابات المندلعة في مناطق مختلفة من البلاد، بواسطة إمكاناتها الخاصة وبمساهمات من دول صديقة وشقيقة. [TRT عربي]

وبتنسيق من وزارة الخارجية التركية تشارك في عمليات إخماد الحرائق من الجو مروحية أذربيجانية وطائرة كرواتية متخصصة في إخماد الحرائق الضخمة، وكذلك أرسلت إيران طائرة ومروحيتين لمساعدة طواقم الإطفاء التركية في إخماد حرائق الغابات. [TRT عربي]

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تشن حملة شرسة لضرب وإعدام الوجود الفلسطيني

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يشن "حملة شرسة لضرب وإعدام الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية". [TRT عربي]

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي أن إسرائيل تشنّ "حملة شرسة لضرب وإعدام الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج)، في ما يشبه حرب إبادة حقيقية لمقومات هذا الوجود ومظاهره بما فيها الزراعية والرعوية". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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