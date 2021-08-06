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تركيا تواصل إخماد حرائق الغابات بإمكاناتها ومساهمة دول صديقة، والخارجية الفلسطينية: إسرائيل تشن حملة شرسة لضرب وإعدام الوجود الفلسطيني.

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تركيا تواصل إخماد حرائق الغابات بإمكاناتها ومساهمة دول صديقة

تستمر تركيا في عمليات إخماد حرائق الغابات المندلعة في مناطق مختلفة من البلاد، بواسطة إمكاناتها الخاصة وبمساهمات من دول صديقة وشقيقة. [TRT عربي]

وبتنسيق من وزارة الخارجية التركية تشارك في عمليات إخماد الحرائق من الجو مروحية أذربيجانية وطائرة كرواتية متخصصة في إخماد الحرائق الضخمة، وكذلك أرسلت إيران طائرة ومروحيتين لمساعدة طواقم الإطفاء التركية في إخماد حرائق الغابات. [TRT عربي]

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تشن حملة شرسة لضرب وإعدام الوجود الفلسطيني

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يشن "حملة شرسة لضرب وإعدام الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية". [TRT عربي]

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي أن إسرائيل تشنّ "حملة شرسة لضرب وإعدام الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج)، في ما يشبه حرب إبادة حقيقية لمقومات هذا الوجود ومظاهره بما فيها الزراعية والرعوية". [TRT عربي]