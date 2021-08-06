سياسة
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بسبب قدومهم لمقر العمل دون التطعيم من كورونا.. شبكة CNN تفصل 3 من موظفيها
شبكة CNN الإخبارية الأمريكية تفصل ثلاثة من موظفيها بسبب القدوم إلى مقر عملهم الأسبوع الماضي دون التطعيم من فيروس كورونا. وقالت CNN إن إظهار دليل على التطعيم قد يصبح الآن شرطاً رسمياً لدخول مقر العمل.
بسبب قدومهم لمقر العمل دون التطعيم من كورونا.. شبكة CNN تفصل 3 من موظفيها
أجلت CNN موعد العودة إلى العمل من المكتب من 7 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة إلى منتصف أكتوبر/تشرين الأول / AFP
6 أغسطس 2021

أفادت مذكرة داخلية أُرسلت إلى الموظفين يوم الخميس بأن شبكة CNN الإخبارية الأمريكية فصلت ثلاثة من موظفيها بسبب القدوم إلى مقر عملهم الأسبوع الماضي دون التطعيم من فيروس كورونا.

وفي المذكرة التي اطلعت عليها رويترز، أخبر الرئيس جيف زوكر الموظفين بأن الشركة لا تتسامح مطلقاً مع مثل هذه الحالات، وبأنها تلزمهم بالتطعيم من أجل الحضور إلى المكتب أو العمل في الميدان مع موظفين آخرين.

وقالت المذكرة: "يجب تطعيم جميع العاملين في الأخبار والرياضة والاستوديوهات من الآن فصاعداً. لقد كنا واضحين بشأن هذا الأمر منذ شهور، لذا ينبغي ألَّا يكون هناك لبس في الأمر".

وذكرت CNN أن إظهار دليل على التطعيم قد يصبح الآن شرطاً رسمياً لدخول مقر العمل.

وقال زوكر في المذكرة إن الشبكة قررت إلى جانب ذلك تأجيل موعد العودة إلى العمل من المكتب الذي كان مقرراً في السابع من سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة، إلى منتصف أكتوبر/تشرين الأول أو نحو ذلك بسبب الزيادة في حالات كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف أن الشبكة فرضت وضع الكمامات في أماكن العمل الخاصة بها في لوس أنجلس والعاصمة واشنطن وأتلانتا. لكنه لم يكشف عن موقع المكتب الذي حدثت فيه تلك الواقعة.

وغيرت العديد من الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة خططها بشأن التطعيمات ووضع الكمامات والعودة إلى العمل من المكتب بسبب عودة ظهور حالات كوفيد-19، وإعلان المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن إرشادات جديدة تلزم الحاصلين على التطعيم الكامل بوضع الكمامات أيضاً.

ومعظم مكاتب CNN مفتوحة حالياً للموظفين الذين يرغبون في العمل هناك طوعاً، بشرط حصولهم على تطعيم كامل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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