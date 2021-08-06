تفاعل نيمار لاعب باريس سان جيرمان مع نبأ رحيل زميله ليونيل ميسي عن فريق برشلونة الإسباني، الذي تسبب نبأ رحيله في صدمة لدى الكثيرين حول العالم.

نيمار لم ينشر شيئاً بشأن ميسي عبر حسابه الخاص، إلا أنه تفاعل بإعجاب لصورة نشرها حساب قناة "تي إن تي سبورتس" على إنستغرام، تُظهر نيمار خلال معانقته ميسي وهما يرتديان القميص الخاص بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعبرت القناة عن سعادتها بتفاعل نيمار، وأعادت نشر الصورة مع أيقونة حساب نيمار الأصلي، مرفقة بتعليق "تم التحقق".

وفيما يعيش محبو ميسي حالة من الصدمة بعد نبأ رحيله.. وصفت الصحف الأرجنتينية نبأ رحيل أسطورتها ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة الإسباني بالنبأ "القنبلة" ذات الارتدادات العالمية.

وكتبت صحيفة "أولي" الرياضية "إنها نهاية أسطورة فريدة لا مثيل لها".

وأضافت في تغريدة "تنتهي واحدة من أجمل القصص في عالم كرة القدم: لقد وصل أخيراً اليوم الذي لم نتخيله قط".

في المقابل، قالت صحيفة "لا ناسيون" إن هذا "التحول غير المتوقع" للأحداث كان "قنبلة هزت كرة القدم العالمية".

وقالت قناة "تي واي سي سبورتس" في تغريدة إن الخبر كان "من الصعب تصديقه"، مضيفة أنها "نهاية حقبة لطالما طبعت إلى الأبد تاريخ كرة القدم".

وفي الوقت الذي بدأ فيه الجميع يتكهن بشأن الوجهة المقبلة لميسي، بدأت بعض الفرق الأرجنتينية تحلم بالحصول على خدماته على الرغم من أن الواقع الاقتصادي في الركود في الدولة الأمريكية الجنوبية التي تشهد ركوداً كبيراً، من شأنه أن يجعل العودة إلى الوطن حدثاً أكثر إثارة للدهشة.

بدأ هاشتاغ "أهلاً ليو" في الانتشار على تويتر حيث ظهرت صور ميسي يرتدي قمصان الأندية العريقة في الأرجنتين بوكا جونيور ز وريفر بلايت ونيولز أولد بويز وسان لورنزو، بالإضافة إلى أندية أكثر تواضعاً مثل نادي ساكاتشيسباس.

لكن الصحافة المحلية أبدت اهتماماً فورياً بالمكان الذي سينتهي به ميسي البالغ من العمر 34 عاماً.

وقالت صحيفة "كلارين" تحت عنوان عريض: "صدمة عالمية.. هل سيكون باريس سان جرمان هو ناديه الجديد؟"، مشيرة الى أن النادي الفرنسي كان "المرشح الرئيسي لإضافته إلى نجومه" امثال كيليان مبابي ونيمار.

وأضافت الصحيفة: "ميسي في أوج عطائه ومع أنظاره على مونديال قطر، سيواصل المراهنة على كرة القدم الأوروبية"، مشيرة إلى أنه كان يتودد إلى باريس سان جرمان المملوك لقطر لسنوات عديدة.