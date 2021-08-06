أعلن حزب الله اللبناني، الجمعة، تبنيه إطلاق صواريخ تجاه شمال إسرائيل، وقال إنه أطلق عشرات الصواريخ على مناطق مفتوحة حول مزارع شبعا.

وأكد حزب الله أن إطلاق الصواريخ يأتي رداً على الضربات الجوية الإسرائيلية.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ بشكل رسمي قصف مواقع في لبنان رداً على إطلاق الصواريخ.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن أكثر من 10 صواريخ أُطلقت، الجمعة، من لبنان على شمالي إسرائيل.

وقال الجيش في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول: "إطلاق أكثر من 10 قذائف من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية".

وذكر أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت معظم القذائف، فيما سقطت البقية في مناطق مفتوحة وغير مأهولة.

وأضاف أن البلدات المجاورة للحدود اللبنانية تعيش "حالة اعتيادية كاملة".

من جهتها، قالت القناة الإخبارية " 13" إن الجيش الإسرائيلي بدأ بقصف مواقع في لبنان أطلقت منها النيران.

وكان متحدث عسكري إسرائيلي قد قال في وقت سابق، إن صافرات الإنذار أطلقت، الجمعة، في عدة بلدات إسرائيلية في شمالي البلاد.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مقتضب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول: "تم تفعيل إنذارات في عدة بلدات من الجليل الأعلى وهضبة الجولان".

وأضاف أدرعي أن تفاصيل الحادث "قيد البحث"، دون مزيد من المعلومات.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية: "وفقاً للمعلومات الأولية فإنه تم إطلاق النيران من جنوبي لبنان".

وأضافت أن سكاناً في المنطقة سمعوا دوي انفجارات.

وازدادت التوترات بين الجانبين في الأيام الأخيرة. وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن 3 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل، سقط أحدها في الأراضي اللبنانية. فيما هدد وزير الدفاع بيني غانتس الخميس باستعداد تل أبيب لـ"مواجهة إيران".