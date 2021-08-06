سياسة
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أنقرة تتضامن مع أثينا على خلفية حرائق غابات اليونان
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو يعرب لنظيره اليوناني نيكوس داندياس، عن تضامن بلاده مع أثينا على خلفية حرائق الغابات التي تشهدها البلاد. كما اتفق الوزيران على استعداد بلديهما لتبادل الدعم بعد السيطرة على حرائق الغابات في أراضيهما أولاً.
أنقرة تتضامن مع أثينا على خلفية حرائق غابات اليونان
Wildfire erupts in north of Athens / Reuters
6 أغسطس 2021

أعربت أنقرة عن تضامنها مع أثينا على خلفية حرائق الغابات التي تشهدها اليونان خلال مكالمة هاتفية لوزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع نظيره اليوناني نيكوس داندياس.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الجمعة، أن جاوش أوغلو هاتف نظيره اليوناني وأعرب عن تمنيات بلاده السلامة لجارتها اليونان على خلفية حرائق الغابات.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية اليونانية في تغريدة على حسابها على "تويتر" أن جاوش أوغلو أجرى اتصالاً هاتفياً مع داندياس، معرباً عن تضامن تركيا مع اليونان.

وأشار البيان إلى أن جاوش أوغلو وداندياس أكدا استعداد بلديهما لتبادل الدعم بعد السيطرة على حرائق الغابات في أراضيهما أولاً.

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، أجرى وزير الخارجية اليوناني اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي على خلفية حرائق الغابات في تركيا، وأعرب خلاله عن تضامن بلاده مع أنقرة.

وتواصل تركيا منذ أيام عملية إخماد حرائق طالت غابات عدة في ولايات جنوبي تركيا وجنوب غربيها، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغله ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بوقت سابق "مناطق منكوبة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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