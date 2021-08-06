سياسة
3 دقيقة قراءة
نهاية جولة؟.. جيش لبنان يقبض على مطلقي القذائف وإسرائيل لا ترغب في التصعيد
أعلن حزب الله اللبناني، الجمعة، مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على شمالي إسرائيل، رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في مناطق لبنانية، فيما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنهم اعترضوا عدداً من القذائف وليس هناك رغبة في التصعيد.
نهاية جولة؟.. جيش لبنان يقبض على مطلقي القذائف وإسرائيل لا ترغب في التصعيد
حزب الله قال إنه أطلق صواريخ على أراضٍ مفتوحة بمزارع شبعا رداً على غارات إسرائيلية في مناطق الجرمق والشواكير اللبنانية / Reuters
6 أغسطس 2021

أعلن حزب الله اللبناني، الجمعة، مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على شمالي إسرائيل.

وقال في بيان: "تم قصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا، بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم".

وأضاف البيان أن القصف "جاء رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي".

من جانبه أعلن الجيش اللبناني توقيف أربعة أشخاص قاموا بإطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل وضبط الراجمة المستخدمة في العملية.

في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: إن "حزب الله أطلق ظهر اليوم 19 قذيفة صاروخية من منطقة شمال شبعا، سقطت 3 منها داخل لبنان ولم تجتاز الحدود".

وأضاف أفيخاي: أنه "تم اعتراض 10 قذائف بينما سقطت 6 منها في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار".

فيما صرح متحدث آخر باسم الجيش أمنون شيفلر للصحافيين "لا نرغب في التصعيد إلى حرب شاملة، لكننا بالطبع مستعدون لذلك". وأضاف "سنعمل ما هو مطلوب".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، إطلاق أكثر من 10 صواريخ من لبنان، على شمالي بلاده.

وعلى صعيد مواز، أفاد بيان للحكومة الإسرائيلية بأن "رئيس الوزراء نفتالي بينيت سيجري خلال ساعات مشاورات مع وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس أركان الجيش الفريق أفيف كوخافي، وكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية".

فيما وصفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بـ"الخطير للغاية".

وقالت "يونيفيل"، في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر: "رصدنا إطلاق صواريخ من لبنان، ورد المدفعية الإسرائيلية (..) نحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار".

في السياق أفاد مراسل الأناضول بأن الطيران الإسرائيلي يحلق بشكل مكثف في منطقة شبعا، فيما قصفت مدفعية جيش الاحتلال تلال منطقتي كفرشوبا والهبارية.

وذكر المراسل أن القصف تسبب في حرائق في المواقع المستهدفة، دون أنباء عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتصب، إنه بدأ بقصف مواقع في لبنان، دون تفاصيل إضافية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us