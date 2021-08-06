سياسة
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"وكلاء ميسي اتصلوا بهذا الفريق".. صحيفة تكشف وجهة ميسي القادمة
صحيفة لوباريزيان الفرنسية تقول إن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان يجهزون خطة مالية تحسباً لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انفصل عن برشلونة. وكان رئيس برشلونة، جوان لابورتا، أوضح في تصريحات صحفية أن النادي لم يملك أي خيار سوى عدم تجديد عقد اللاعب.
"وكلاء ميسي اتصلوا بهذا الفريق".. صحيفة تكشف وجهة ميسي القادمة
لاعب منتخب الأرجنتين أنهي في يونيو/حزيران مسيرة استمرت 21 سنة مع النادي الإسباني / DPA
6 أغسطس 2021

قالت صحيفة لوباريزيان الفرنسية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، الجمعة، إن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان المنافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم يجهزون خطة مالية تحسباً لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انفصل عن برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن الفريق الذي يمثل ميسي اتصل بسان جيرمان حول انتقال محتمل للاعب الأرجنتيني إلى نادي العاصمة الفرنسية.

من جانبه قال رئيس برشلونة جوان لابورتا في تصريح للصحفيين الجمعة، إن النادي لم يملك أي خيار سوى عدم تجديد عقد ليونيل ميسي بسبب لوائح اللعب المالي النظيف لرابطة الدوري.

وأشار لابورتا إلى أن برشلونة وميسي أرادا التوقيع على عقد جديد، لكن الرواتب تمثل 110% من إيرادات النادي الحالية، وهو ما يعني أن النادي ينفق أكثر من المتوقع وهي مخاطرة مالية.

وقال لابورتا: إن "النادي أهم من أي شيء حتى أهم من أفضل لاعب في العالم".

كان لاعب منتخب الأرجنتين أنهي في يونيو/حزيران مسيرة استمرت 21 سنة مع النادي الإسباني، بعد انتهاء عقده وأصبح بإمكانه التفاوض للانتقال إلى أندية أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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