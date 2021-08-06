سياسة
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حرائق الغابات.. أردوغان يؤكد السيطرة على 196 حريقاً من أصل 208
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح صحفي عقب أدائه صلاة الجمعة، السيطرة على 196 حريقاً من أصل 208 حرائق اندلعت في غابات 44 ولاية تركية، وأكد أن الحكومة التركية تسخر كل إمكاناتها من أجل مكافحة حرائق الغابات.
حرائق الغابات.. أردوغان يؤكد السيطرة على 196 حريقاً من أصل 208
الرئيس التركي قال إن 5 مروحيات وصلت من أوكرانيا قادرة على الإطفاء ليلاً ستعمل على مدار 24 ساعة / AA
6 أغسطس 2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، السيطرة على 196 حريقاً من أصل 208 حرائق اندلعت في غابات 44 ولاية تركية.

وأضاف في تصريح صحفي عقب صلاة الجمعة بإسطنبول أن الحكومة سخرت جميع إمكاناتها من أجل مكافحة حرائق الغابات.

وأوضح أن فرق الاطفاء تواصل جهودها للسيطرة على 12 حريقاً في أنطاليا وموغله وإسبارطة وأيدين ودنيزلي.

وأشار إلى وصول 5 مروحيات من أوكرانيا قادرة على الإطفاء ليلاً، ستعمل 24 ساعة.

وفي اتصال جرى الجمعة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وأردوغان أكد علييف وقوف باكو إلى جانب أنقرة، وأشار إلى أن 40 سيارة إطفاء توجهت إلى تركيا حيث ستصل إلى مناطق الحرائق، السبت، وبذلك يبلغ إجمالي ما أرسلته أذربيجان 93 سيارة.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية أن 510 عناصر من أذربيجان، إضافة إلى مروحية وطائرة إطفاء تشارك في عمليات إخماد الحرائق بتركيا.

وعرض علييف إرسال فريق إضافي مكون من 200 رجل إطفاء مدربين بشكل خاص إلى تركيا، وبذلك سيرتفع عدد أفراد الكوادر الأذربيجانية المرسلة لتركيا إلى 710.

ولفت البيان إلى أن أردوغان أعرب عن شكره لعلييف للدعم الإضافي الذي أرسلته أذربيجان إلى تركيا، مبيناً أن الدعم المقدم من باكو دليل على أواصر الأخوة والصداقة بين البلدين.

ومنذ أيام طالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، بينها أنطاليا وأضنة وموغله ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بوقت سابق "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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