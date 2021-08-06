يجري وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد زيارة رسمية للرباط يومي 11 و12 أغسطس/آب، هي الأولى له منذ استئناف العلاقات بين البلدين أواخر العام الماضي، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي مغربي.

وأوضح المصدر أن لبيد سيلتقي نظيره المغربي ناصر بوريطة خلال الزيارة، دون الإدلاء بتفاصيل حول برنامجها.

وبات المغرب العام الماضي رابع دولة عربية تُطبّع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل برعاية أمريكية، وذلك في إطار اتفاق ثلاثي تعترف واشنطن بموجبه بسيادة الرباط على إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.

وكان وزير خارجية إسرائيل قد أعلن قبل ثلاثة أسابيع عزمه زيارة المغرب، وذلك عشية انطلاق خط جوي مباشر بين البلدين ابتداء من 25 يوليو/تموز.

كما شهدت الرباط مطلع يوليو/تموز مشاورات بين مسؤولين في خارجيتي البلدين حول تطوير العلاقات الثنائية.

وأقام البلدان علاقات دبلوماسية من خلال مكتبي اتصال في الرباط وتل أبيب عقب توقيع اتفاق أوسلو للسّلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين عام 1993، لكن المغرب قطع هذه العلاقات رسمياً بعد الانتفاضة الفلسطينية عام 2000.

ويعتبر الفلسطينيون اتفاقات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل "خيانة"، فيما أكد الملك محمد السادس الذي يرأس لجنة القدس في عدة مناسبات بعد التطبيع مع إسرائيل استمرار دعم القضية الفلسطينية على أساس المفاوضات من أجل حل الدولتين.