سياسة
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ضمن عقودها الدولية.. Getir التركية ترعى نادي توتنهام الإنكليزي لـ3 سنوات
وقعت شركة "غيتير" التركية لخدمات التوصيل، عقد رعاية لمدة 3 سنوات، مع نادي "توتنهام هوتسبير" أحد أعرق الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز. وذكرت الشركة أنها تواصل نموها في دول أوروبية مهمة مثل المملكة المتحدة وهولندا وفرنسا وألمانيا.
ضمن عقودها الدولية.. Getir التركية ترعى نادي توتنهام الإنكليزي لـ3 سنوات
شركة "غيتير"  توقع عقد رعاية لمدة 3 سنوات لنادي "توتنهام هوتسبير" الإنجليزي / وسائل التواصل
6 أغسطس 2021

وقعت شركة "غيتير" التركية لخدمات التوصيل، عقد رعاية لمدة 3 سنوات، لنادي "توتنهام هوتسبير" أحد أعرق الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت الشركة، في بيان، إن "غيتير" (Getir) تواصل نموها في دول أوروبية مهمة مثل المملكة المتحدة وهولندا وفرنسا وألمانيا، وفي الوقت ذاته، تواصل عقد اتفاقيات رعاية دولية.

وأشار البيان إلى أن الشركة بدأت خدماتها بالعاصمة البريطانية لندن، مطلع العام الجاري، قبل أن تتوسع سريعاً في سوق المملكة المتحدة لتشمل كلاً من "برمنغهام" و"مانشستر" و"برايتون" و"كارديف" و"ليفربول" و"بريستول".

ولفت إلى أن الشركة أصبحت راعياً دولياً لنادي "توتنهام هوتسبير" لكرة القدم لمدة 3 سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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