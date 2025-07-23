وأوضح ترمب، في منشور عبر منصته تروث سوشال، أن الاتفاقية الجديدة تُعَدّ من "أكبر الاتفاقيات على الإطلاق"، مشيراً إلى أن اليابان ستستثمر بموجبها نحو 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، التي ستحصل بدورها على 90% من الأرباح المتوقعة.

وأكد ترمب أن الاتفاقية ستساهم في خلق مئات الآلاف من فرص العمل، كما أنها تنص على فتح السوق اليابانية أمام المنتجات الأمريكية، بما في ذلك السيارات، والشاحنات، والأرز، وعدد من السلع الزراعية الأخرى، مقابل رسوم جمركية متبادلة بنسبة 15%.

ويأتي هذا الإعلان في ظل الضغوط التي يواجهها ترمب للإيفاء بوعوده بشأن عقد اتفاقيات تجارية قبل حلول الأول من أغسطس/آب، وهو الموعد النهائي الذي حدده لفرض رسوم إضافية على الدول غير المتعاونة تجارياً.

وتُعَدّ الاتفاقية مع اليابان الأحدث ضمن سلسلة اتفاقيات وقّعتها واشنطن مؤخراً مع كل من الفلبين، وإندونيسيا، وبريطانيا، وفيتنام.

في سياق متصل، كشف ترمب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور في البيت الأبيض عن تلقيه دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة بكين، مؤكداً نيته تلبية الدعوة في المستقبل القريب، دون تحديد موعد.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى وجود اتصالات متكررة بينه وبين نظيره الصيني، تتضمن ترتيبات مستقبلية يجري التحضير لها.