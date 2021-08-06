سياسة
3 دقيقة قراءة
لبنان.. ميقاتي: الأمور في خواتيمها بالنسبة لتشكيل الحكومة
أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف نجيب ميقاتي أنّ الأمور باتت في خواتيمها بالنسبة لموضوع تشكيل الحكومة، عقب لقائه الرئيس ميشال عون، في القصر الجمهوري في بعبدا.
لبنان.. ميقاتي: الأمور في خواتيمها بالنسبة لتشكيل الحكومة
ميقاتي: الأمور في خواتيمها بالنسبة لتشكيل الحكومة اللبنانية
6 أغسطس 2021

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف نجيب ميقاتي، الجمعة، إنّ الأمور في خواتيمها بالنسبة لموضوع تشكيل الحكومة.

جاء ذلك في تصريح له عقب لقائه الرئيس ميشال عون، في القصر الجمهوري في بعبدا (شرقي بيروت)، حسب بيان صدر عن مكتب ميقاتي الإعلامي.

ورفض ميقاتي الحديث عن تشكيل الحكومة عقب لقائه عون قائلاً: "هذا كان قراري قبل دخولي للقاء الرئيس عون، فالصمت يبقى أبلغ من الكلام والأمور في خواتيمها بإذن الله".

وأشار إلى أنه "ستكون هناك اتصالات غداً للاتفاق على موعد لقاء جديد مع الرئيس عون"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي أواخر يوليو/تموز المنصرم، كلّف عون، ميقاتي بتشكيل الحكومة، وبدأ في اليوم التالي مشاورات لتأليفها.

وقبل نحو أسبوعين، اعتذر رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة، بعد 9 أشهر من تكليفه جراء عدم التوافق مع عون حول التشكيلة الوزارية.

ويزيد التأخر في تشكيل الحكومة الوضع سوءاً في بلد يعاني منذ أواخر 2019 أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ما أدى إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر والجريمة، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

من جهة أخرى أشار ميقاتي، إلى أن "التطورات في جنوب لبنان أخذت حيزاً من الحديث خلال اللقاء مع عون".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن "حزب الله" إطلاق عشرات الصواريخ على مواقع إسرائيلية، "رداً على الغارات الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس"، فيما أقر الجيش الإسرائيلي، أن حزب الله أطلق 19 قذيفة صاروخية من منطقة شمال شبعا، "سقطت 3 منها داخل لبنان و6 في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات، وجرى اعتراض 10 قذائف أخرى".

وتمنى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف أن "تهدأ الأمور جنوباً"، مؤكداً أن لبنان "يلتزم القرار 1701 بكل مدرجاته".

وتبنى مجلس الأمن القرار 1701 في أغسطس/آب 2006، وهو يدعو إلى وقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، إثر اندلاع مواجهات بين الطرفين، في يوليو/تموز من العام نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us