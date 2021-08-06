أعلنت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، تسجيل 25 ألف حالة تسمم بسبب لسعات العقارب، و350 حالة جراء لدغات الأفاعي، على أساس سنوي.

وحذرت الوزارة، في بيان، من خطورة اللسعات التي ترتفع في المناطق الريفية خلال فصل الصيف.

وأوضحت أنه "بفضل الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة، تقلصت نسبة الوفيات بسبب لسعات العقارب من 2.37% سنة 1999 إلى 0.16% سنة 2019".

وأضافت: "كما سُجّل انخفاض في نسبة الوفيات الناتجة عن لدغات الأفاعي، إذ انتقلت من 44.3% سنة 2015 إلى 2% سنة 2019".

وأفادت الوزارة بـ"تزويد المستشفيات في المناطق الأكثر إصابة بالمعدات الطبية والأدوية الضرورية، وتوزيع كميات كافية من تركيبة دوائية ضد لسعات العقارب، ومن الأمصال المضادة للدغات الأفاعي".

ولم تحدد الوزارة، الفترة الزمنية التي سُجّلت خلالها تلك الأرقام، وقالت إنها على أساس سنوي.

وتشهد المناطق الجافة بالمملكة، خلال فترة الصيف، ارتفاعاً في حالات التسمم بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي، خاصة في مناطق الجنوب الشرقي.