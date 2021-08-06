سياسة
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سياحة الفضاء.. كم سعر التذكرة التي أعادت طرحها شركة فيرجن غالاكتيك؟
أعلنت شركة "فيرجن غالاكتيك" للسياحة الفضائية، طرح تذاكر لرحلاتها المستقبلية مجدداً للبيع، بعد رحلة تجريبية ناجحة إلى الفضاء.
سياحة الفضاء.. كم سعر التذكرة التي أعادت طرحها شركة فيرجن غالاكتيك؟
 باعت شركة "فيرجين غالاكتيك" بين عامي 2005 و2014 حوالى 600 تذكرة، تراوحت أسعار كل منها بين 200 ألف دولار و250 ألفاً. / AFP
6 أغسطس 2021

قالت شركة "فيرجن غالاكتيك - Virgin Galactic" للسياحة الفضائية، إنها ستطرح تذاكر لرحلاتها المستقبلية مجدداً للبيع بسعر يبدأ من 450 ألف دولار.

وتتبع "فيرجن غالاكتيك"، الشركة التي تسوّق لرحلات تستغرق بضع دقائق في الفضاء، للملياردير ريتشارد برانسون، الذي شارك في رحلة تجريبية الشهر الماضي.

وباعت الشركة بين عامي 2005 و2014 حوالى 600 تذكرة، تراوحت أسعار كل منها بين 200 ألف دولار و250 ألفاً.

وتعتزم الشركة طرح ثلاثة خيارات: حجز مقعد واحد، أو مجموعة مقاعد للأزواج أو الأصدقاء أو أفراد الأسرة، أو شراء كل المقاعد في المركبة.

كما صُممّت المركبة لاستيعاب ما يصل إلى ستة ركاب، بالإضافة إلى الطيارَين، لكن الطراز المستخدم في الوقت الحالي يحمل أربعة ركاب فقط.

وقالت "فيرجن جالاكتيك" في بيان: "ستبدأ أسعار هذه العروض من 450 ألف دولار للمقعد"، موضحة أن "الأولوية ستكون للأشخاص المدرجين على قائمة الانتظار".

وأشارت الشركة إلى أنها ستفتح قائمة انتظار جديدة "قريباً" على موقعها الإلكتروني.

ومن المقرر تسيير أول رحلة طيران تجارية لرواد فضاء من القطاع الخاص في نهاية الربع الثالث من عام 2022.

وفي 11 يوليو/تموز، وصل ريتشارد برانسون إلى الفضاء ضمن رحلة تُقل ثلاثة موظفين آخرين في الشركة من قاعدة في صحراء نيو مكسيكو، في رحلة تجريبية قبل فتحها للجمهور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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