أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية، الجمعة، أن الحكومة تجري مباحثات مع إثيوبيا، لشراء ألف ميجاوات من الكهرباء.

جاء ذلك في وكالة السودان للأنباء (سونا)، التي ذكرت أن السودان يستورد بالفعل نحو 200 ميجاوات كهرباء من إثيوبيا، تمثل نحو عشرة بالمئة من احتياجاته.

يأتي ذلك في وقت، يحتدّ فيه الخلاف بين إثيوبيا وكل من السودان ومصر حول مشروع سد النهضة، الذي يتكلف مليارات الدولارات وتقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق لتوليد الكهرباء.

وتتخوف السودان من حدوث فيضانات جراء إصرار إثيوبيا على إتمام الملء الثاني لخزان السد، دون التوصل إلى اتفاق يحفظ الأمن المائي لمصر والسودان.

وعقب الملء الثاني للسد في 19 يوليو/تموز، دعت كل من الخرطوم والقاهرة أديس أبابا للعودة إلى التفاوض لإتمام اتفاق ملزم، دون إعلان من الدول الثلاث حتى الآن بشأن تلك الخطوة، رغم دعوة مجلس الأمن لها في 8 من الشهر نفسه، للعودة إلى المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.