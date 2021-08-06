أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، سيطرة طواقم الإطفاء على جميع الحرائق بولاية أنطاليا، باستثناء الحريق المندلع في غابات قضاء "إبرادي".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بقضاء منافغات بولاية أنطاليا، مع وزير البيئة والتطوير العمراني مراد قوروم، ووزير المواصلات والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو.

وقال جاوش أوغلو: "59 منطقة في 5 أقضية بولاية أنطاليا تأثرت بالحرائق المندلعة منذ 10 أيام".

وأكد وزير الخارجية أن الجهود التي بذلت أمس الخميس، لإطفاء الحرائق بالولاية كانت كبيرة رغم الرياح القوية التي أعاقت عمل عمليات الإطفاء.

وأوضح أنّ الحرائق في قضاء "إبرادي" ليست خارجة عن السيطرة، وأن ألفاً و915 مركبة و8 آلاف و155 عنصر إطفاء موجودون في الميدان من أجل إطفاء الحريق.

وأضاف بأن طائرات الإطفاء أجرت اليوم 1600 طلعة من أجل إطفاء حريق "إبرادي".

وفي سياق متصل، قال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم، إن 808 مواطنين من أصل 821 غادروا المستشفيات، بعد تعافيهم من آثار الحرائق المندلعة في البلاد منذ أيام.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير، الجمعة، في ولاية أنطاليا، جنوب غربي البلاد، التي تشهد حرائق غابات منذ 28 يوليو/تموز المنصرم.

وأوضح قوروم، أن فريقاً مكوناً من ألف شخص يواصل تقييم الأضرار الناجمة عن الحرائق التي اندلعت في 7 ولايات، مضيفاً أنهم سيقومون بتشجير جميع الغابات المحترقة خلال عام واحد.

ومنذ أيام، طالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، بينها أنطاليا وأضنه وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بوقت سابق "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة.