سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 7 أغسطس/آب 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 7 أغسطس/آب 2021
تركيا تسيطر على كل حرائق أنطاليا باستثناء حريق واحد، وتعافي أغلب المصابين. / AP
7 أغسطس 2021

أهم الأحداث:

تركيا تسيطر على كل حرائق أنطاليا باستثناء حريق واحد، وتعافي أغلب المصابين، وتونس.. قرارات سعيّد تستمر ونشطاء يؤيدونه "بشروط" والنهضة تعارض وتوضّح.

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تركيا تسيطر على كل حرائق أنطاليا باستثناء حريق واحد.. وتعافي أغلب المصابين

أعلن وزير الخارجية التركي نجاح تركيا في إطفاء جميع الحرائق في أنطاليا باستثناء حريق واحد جارٍ العمل لاحتوائه. [TRT عربي]

فيما قال وزير البيئة والتخطيط العمراني إن 808 مواطنين من أصل 821 غادروا المستشفيات، بعد تعافيهم من آثار الحرائق. [TRT عربي]

تونس.. قرارات سعيّد تستمرّ ونشطاء يؤيدونه "بشروط".. والنهضة تعارض وتوضح

كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة، علي مرابط تسيير وزارة الصحة، خلفاً لمحمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية والصحة بالنيابة في حكومة هشام المشيشي. [TRT عربي]

وفي سياق متصل عبّرت "حركة النهضة" التونسية الجمعة، عن رفضها وضع قيادي بالحركة وقضاة ونشطاء وسياسيين تحت الإقامة الجبرية، معتبرة أن هذا الإجراء "غير قانوني". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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