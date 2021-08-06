أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، السيطرة على 202 حريق من أصل 214 حريقاً اندلعت في غابات 46 ولاية.

جاء ذلك في تغريدة مرفقة برسم بياني حول مستجدات الحرائق، نشرهما أردوغان في تويتر.

وقال أردوغان: "نواصل جهودنا لإطفاء حرائق الغابات بشكل مكثف من خلال زيادة عدد مركباتنا البرية والجوية باستمرار. لن نسلم بلادنا أبداً للصحراء ولن نتركها قاحلة".

وأشار إلى مشاركة 18 طائرة برمائية، و57 مروحية، و9 طائرات بدون طيار، و850 سيارة إطفاء وصهريج مياه، و150 آل ية ثقيلة، و5250 فرداً في جهود مكافحة الحرائق.

ولفت إلى مشاركة 4 طائرات ومروحية جرى تأمينها من خارج البلاد، بمساهمة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وفي اتصال جرى الجمعة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وأردوغان أكد علييف وقوف باكو إلى جانب أنقرة، وأشار إلى أن 40 سيارة إطفاء توجهت إلى تركيا حيث ستصل إلى مناطق الحرائق، السبت، وبذلك يبلغ إجمالي ما أرسلته أذربيجان 93 سيارة.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية أن 510 عناصر من أذربيجان، إضافة إلى مروحية وطائرة إطفاء تشارك في عمليات إخماد الحرائق بتركيا.

وعرض علييف إرسال فريق إضافي مكون من 200 رجل إطفاء مدربين بشكل خاص إلى تركيا، وبذلك سيرتفع عدد أفراد الكوادر الأذربيجانية المرسلة لتركيا إلى 710.

ومنذ أيام، طالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، بينها أنطاليا وأضنه وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بوقت سابق "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة.