سياسة
3 دقيقة قراءة
رئيس وزراء المجر يحذّر من تدخُّل "اليسار العالمي" في الانتخابات.. ماذا قال؟
قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنه "مستعدّ للردّ" في حال تدخُّل "اليسار الدولي" للإطاحة به من السلطة في الانتخابات المرتقبة في ربيع 2022". ويواجه أوربان على الدوام اتهامات المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي بشأن تقويض دولة القانون في بلاده.
رئيس وزراء المجر يحذّر من تدخُّل "اليسار العالمي" في الانتخابات.. ماذا قال؟
منذ وصوله إلى السلطة عام 2010 يواجه أوربان اتهامات من الاتحاد الأوروبي وواشنطن بتقويض دولة القانون في بلاده / AA
7 أغسطس 2021

قال رئيس الوزراء المجري اليميني المحافظ فيكتور أوربان إنه "مستعدّ للردّ" في حال تدخُّل "اليسار الدولي" للإطاحة به من السلطة في الانتخابات المرتقبة في ربيع 2022".

وفي إجابته عما إذا كان يخشى تدخلاً خارجياً في الانتخابات التشريعية المقبلة، قال أوربان في مقابلة مع "فوكس نيوز" الأمريكية بُثّت الجمعة: "بالطبع، اليسار الدولي سيفعل كل ما في وسعه -وربما أكثر من ذلك- لإحداث تغيير في الحكومة هنا في المجر".

وأضاف "نحن ندرك ذلك جيداً، ومستعدّون للمعركة، ومستعدّون للردّ".

ومنذ وصوله إلى السلطة عام 2010، واجه أوربان على الدوام اتهامات من المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي وواشنطن بتقويض دولة القانون في بلاده.

كما هدّد الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز، باتخاذ إجراءات قانونية ضد حكومة أوربان، على خلفية سنّها قانوناً يحظر الترويج "للمثلية الجنسية" وتغيير الجنس لدى القاصرين.

وحول احتمالية عرقلة الإدارة الأمريكية الحالية انتخابه لولاية جديدة، قال أوربان: "عاجلا أو آجلا، سيدرك الأمريكيون أنّ المشكلات في المجر يجب أن يتولى المجريون حلّها بأنفسهم".

وأضاف: "من الأفضل، حتى للحكومة الليبرالية اليسارية في الولايات المتحدة، أن يكون لها شريك جيد عبر حكومة محافظة مسيحية-ديمقراطية تحظى بدعم الشعب المجري على المدى الطويل"، بدلاً من حكومة مدعومة من واشنطن ولكن "غير مستقرة".

وأعرب رئيس الوزراء المجري عن أسفه لفقدان "اثنين من كبار المؤيدين الدوليين"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في مقابل "صعود معارضين إلى السلطة".

وقال أيضاً إنه "فوجئ" بأن المجتمع الدولي "يقبل بسهولة" بأن "تشكّل قوى شيوعية سابقة واليمين المعادي للسامية تحالفاً" ضده.

وكان أوربان يشير في ذلك إلى تحالف غير مسبوق، يضمّ اليسار والليبراليين والخضر وحزب "يوبيك" اليميني المتطرف القديم صاحب التاريخ المناهض للسامية، لهزيمته في انتخابات 2022.

ويشير أحدث الاستطلاعات إلى تقارب الأرقام بين هذا التحالف المعارض وحزب فيدس بزعامة أوربان، المتهم بدوره بتصريحات تنمّ عن مناهضة السامية تعود إلى عام 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us