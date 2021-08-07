سياسة
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صورة تداولها ناشطون.. ما حقيقة توجُّه قوات مصرية إلى تيران وصنافير؟
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ومقطع فيدو يُظهِران أرتالاً عسكرية مصرية، قال مستخدمون إنها متوجهة إلى جزيرتَي تيران وصنافير، إلا أن أصول تلك الموادّ تعود إلى عام 2012 في مدينة العريش بسيناء.
صورة تداولها ناشطون.. ما حقيقة توجُّه قوات مصرية إلى تيران وصنافير؟
صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 على اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتَي تيران وصنافير / AFP
7 أغسطس 2021

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمعدات عسكرية تعبر طريقاً على أنها تُظهِر توجُّه قوات من الجيش المصري حديثاً إلى جزيرتَي تيران وصنافير.

لكن الصورة التي تداولها المستخدمون تعود في الحقيقة إلى عام 2012 وتُظهِر رتلاً عسكرياً مصرياً في مدينة العريش في سيناء، حسب خدمة تقصِّي صحة الأخبار في وكالة الصحافة الفرنسية.

وتداول ناشطون منشوراً مؤلفاً من صورة واحدة تظهر فيه آليات عسكرية ضخمة تنقل دبابات على طريق سريع.

وجاء في النص المرافق: "عاجل.. أول ظهور للأرتال العسكرية المصرية وهي في طريقها لاستلام جزيرتَي تيران وصنافير".

وفي يونيو/تموز 2017 صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتَي تيران وصنافير في البحر الأحمر، مما أثار جدلاً كبيراً في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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