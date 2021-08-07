أعلنت محكمة أمريكية الجمعة، تغريم المتطرفة اليمينية المناهضة للمسلمين لورا لومر، بدفع 125 ألف دولار لتغطية تكاليف المحاكمة، بعد أن خسرت دعوى ضد مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية "كير".

وكانت لومر رفعت دعوى زعمت فيها أن مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية "كير" تآمر مع تويتر لاتخاذ إجراءات أدت إلى انتهاك حقوقها.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أحد الناشطين على مواقع التواصل تمكن من إقناع لومر برفع دعوى قضائية ضد فرع فلوريدا لمجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية "كير"، بدعوى أن المجلس تآمر مع تويتر لحظرها من الموقع سنة 2018.

وقد رفعت لورا الدعوى بعد اتخاذها تحركات مشاغبة ضد مجلس العلاقات وموقع تويتر، بما في ذلك الإضراب أمام الباب الأمامي لمقر تويتر في نيويورك.

ورفض قاضٍ فيدرالي هذه الادعاءات في أواخر العام الماضي، ولكن لومر استأنفت الحكم، ليقرر القاضي الجديد أن القضية لا تستند إلى أي حقائق أو أدلة، وحكم عليها بدفع 125 ألف دولار لتغطية الرسوم القانونية والتكاليف التي تَكبَّدها مجلس العلاقات الإسلامية-الأمريكية.

يُذكر أن لومر محظورة أيضاً على منصات "كلاب هاوس" و"أوبر" و"ليفت" بسبب منشوراتها العنصرية تجاه المسلمين.