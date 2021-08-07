سياسة
1 دقيقة قراءة
أولمبياد طوكيو.. التركية سورمَنيلي تحرز ذهبية الملاكمة
فازت التركية بوسة ناز سورمَنيلي بذهبية في منافسات الملاكمة، ضمن دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بعد تغلُّبها على منافستها الصينية هونغ جو، في نهائي الملاكمة لوزن 69 كجم سيدات.
أولمبياد طوكيو.. التركية سورمَنيلي تحرز ذهبية الملاكمة
تغلبت سورمَنيلي على منافستها الصينية هونغ جو في نهائي الملاكمة لوزن 69 كجم سيدات. / AA
7 أغسطس 2021

أحرزت التركية بوسة ناز سورمَنيلي السبت، ذهبية في منافسات الملاكمة، ضمن دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وتغلبت سورمَنيلي على منافستها الصينية هونغ جو، في نهائي الملاكمة لوزن 69 كجم سيدات.

وتمكنت الرياضية التركية في الجولة الأولى من الحصول على نقاط كاملة من حكم واحد فقط أمام منافستها.

وحصلت سورمَنيلي في الجولة الثانية على نقاط كاملة من الحكام الخمسة.

وفي الجولة الثالثة حافظت سورمَنيلي على تفوقها، لتُتوَّج بالميدالية الذهبية.

وفي وقت سابق السبت، أحرزت التركية بوسة ناز جاكر أوغلو، فضية الملاكمة لوزن 51 كجم سيدات، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

​​​​​​​وانطلق الأولمبياد الذي تستضيفه اليابان في 23 يوليو/تموز الماضي، ويستمر حتى 8 أغسطس/آب الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us