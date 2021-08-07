أحرزت التركية بوسة ناز سورمَنيلي السبت، ذهبية في منافسات الملاكمة، ضمن دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وتغلبت سورمَنيلي على منافستها الصينية هونغ جو، في نهائي الملاكمة لوزن 69 كجم سيدات.

وتمكنت الرياضية التركية في الجولة الأولى من الحصول على نقاط كاملة من حكم واحد فقط أمام منافستها.

وحصلت سورمَنيلي في الجولة الثانية على نقاط كاملة من الحكام الخمسة.

وفي الجولة الثالثة حافظت سورمَنيلي على تفوقها، لتُتوَّج بالميدالية الذهبية.

وفي وقت سابق السبت، أحرزت التركية بوسة ناز جاكر أوغلو، فضية الملاكمة لوزن 51 كجم سيدات، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

​​​​​​​وانطلق الأولمبياد الذي تستضيفه اليابان في 23 يوليو/تموز الماضي، ويستمر حتى 8 أغسطس/آب الجاري.