تواصل فرق الإطفاء جهودها من البر والجو لإطفاء أربعة حرائق غابات في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.

ووفق مراسل وكالة الأناضول السبت، تواصل 6 طائرات و26 مروحية وعديد من سيارات الإطفاء، وآليات وعربات الإطفاء وصهاريج مياه والمركبات التابعة لمختلف المؤسسات، إلى جانب أكثر من ألف من العاملين بالغابات، الجهود لإخماد حرائق الغابات في الولاية.

وأضاف المراسل أن مروحية وطائرة و150 إطفائياً من أذربيجان، وطائرتي إطفاء روسيتان، وطائرة إيرانية، ومروحيتين وطائرتَي إطفاء من إسبانيا، تشارك في جهود إخماد النيران.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء تبذل جهوداً كبيرة من البر والجو من أجل السيطرة على الحرائق في الغابات.

ومنذ أيام طالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوبي وجنوب غربيّ تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بوقت سابق "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.