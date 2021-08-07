سياسة
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فرق الإطفاء تواصل جهود إخماد حرائق الغابات بموغلا التركية
تواصل فرق الإطفاء التركية جهودها لإطفاء أربعة حرائق غابات في ولاية موغلا جنوب غربي البلاد، ووفق مراسل وكالة الأناضول يشارك في جهود الإطفاء مروحية وطائرة و150 إطفائياً من أذربيجان، وطائرتا إطفاء روسيتان، وطائرة إيرانية.
فرق الإطفاء تواصل جهود إخماد حرائق الغابات بموغلا التركية
فرق الإطفاء تبذل جهوداً كبيرة من البر والجو من أجل السيطرة على الحرائق في الغابات / AFP
7 أغسطس 2021

تواصل فرق الإطفاء جهودها من البر والجو لإطفاء أربعة حرائق غابات في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.

ووفق مراسل وكالة الأناضول السبت، تواصل 6 طائرات و26 مروحية وعديد من سيارات الإطفاء، وآليات وعربات الإطفاء وصهاريج مياه والمركبات التابعة لمختلف المؤسسات، إلى جانب أكثر من ألف من العاملين بالغابات، الجهود لإخماد حرائق الغابات في الولاية.

وأضاف المراسل أن مروحية وطائرة و150 إطفائياً من أذربيجان، وطائرتي إطفاء روسيتان، وطائرة إيرانية، ومروحيتين وطائرتَي إطفاء من إسبانيا، تشارك في جهود إخماد النيران.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء تبذل جهوداً كبيرة من البر والجو من أجل السيطرة على الحرائق في الغابات.

ومنذ أيام طالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوبي وجنوب غربيّ تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بوقت سابق "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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