سياسة
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عقد ميسي المنتظر مع باريس سان جيرمان.. ما تفاصيله وكم سيتقاضى "البرغوث"؟
كشفت عدة مصادر إعلامية السبت، عن انتهاء مفاوضات تعاقد نادي باريس سان جيرمان، مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب مغادرته برشلونة، وأكدت أن الإعلان عن انضمام اللاعب إلى النادي سيكون قريباً.
عقد ميسي المنتظر مع باريس سان جيرمان.. ما تفاصيله وكم سيتقاضى "البرغوث"؟
نادي برشلونة أعلن الخميس الماضي رسمياً رحيل ميسي عن الفريق الكتالوني بعد عشرين عاماً قضاها في صفوفه / AFP
7 أغسطس 2021

كشفت مصادر إعلامية السبت، تفاصيل العقد المنتظر أن يوقعه الأرجنتيني ليونيل ميسي، حال انضمامه إلى نادي باريس سان جيرمان، وذلك عقب إعلان برشلونة رحيل "البرغوث" عن الفريق.

وأكد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني السبت، انتهاء مفاوضات تعاقد نادي باريس سان جيرمان، المملوك لهيئة قطر للاستثمارات الرياضية، مع ميسي.

وأوضح خليفة بن حمد آل ثاني، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن مفاوضات التعاقد مع ميسي انتهت رسمياً، وسيُعلَن عن الصفقة لاحقاً.

ووفقاً لما أورده الصحفي الرياضي محمد بوحفصي، فإن باريس سان جيرمان سيضم ميسي بعقد يمتدّ لعامين، مع خيار التجديد لعام إضافي.

وكشف موقع "le10sport" الفرنسي، أن باريس سان جيرمان، عرض على ميسي عقداً يتضمن حصوله على راتب سنوي قدره 25 مليون يورو.

أما الصحفية فيرونيكا بروناتي، فقد أكدت عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، أن ميسي أصبح لاعباً لسان جيرمان، وسيُقدَّم في "برج إيفل" الشهير في العاصمة باريس يوم الثلاثاء المقبل.

يُذكر أن برشلونة أعلن الخميس الماضي رسمياً رحيل ميسي عن الفريق الكتالوني، بعد عشرين عاماً قضاها مدافعاً عن ألوانه، مشيراً إلى أن "عراقيل اقتصادية وهيكلية" حالت دون بقاء النجم الأرجنتيني في أحضان البارسا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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