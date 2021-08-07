سياسة
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طوكيو 2020.. تركيا تحطّم رقمها القياسي بعدد الميداليات الأولمبية
أحرزت تركيا 13ميدالية في أولمبياد "طوكيو 2020"، محطمة رقمها القياسي السابق البالغ 12 ميدالية.
طوكيو 2020.. تركيا تحطّم رقمها القياسي بعدد الميداليات الأولمبية
محمد محرم قصاب أوغلو: تركيا أحرزت 13ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 / Reuters
7 أغسطس 2021

أعلن وزير الرياضة والشباب التركي محمد محرم قصاب أوغلو، إحراز بلاده 13ميدالية في أولمبياد "طوكيو 2020"، محطمة رقمها القياسي السابق البالغ 12 ميدالية.

وأوضح أنّ دورة الألعاب الأولمبية التي فازت فيها تركيا بأكبر عدد من الميداليات كانت أولمبياد "لندن 1948" حتى أولمبياد "طوكيو 2020".

وقال: "فزنا بـ12 ميدالية في لندن عام 1948، وحطمنا الرقم القياسي الذي سجلناه في لندن، من خلال إحرازنا 13 ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020".

وهنّأ جميع الرياضيين والمدربين والاتحادات والأندية التي قدّمت إسهامات.

وأحرز اللاعبون الأتراك ذهبيّتين وفضيّتين و9 برونزيّات في "طوكيو 2020"، و6 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين في "لندن 1948".

​​​​​​​وانطلق الأولمبياد الذي تستضيفه اليابان في 23 يوليو/تموز الماضي، ويستمر حتى 8 أغسطس/آب الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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