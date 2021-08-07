أقدم البطل الأولمبي البريطاني تايلور كامبل على بيع إصدار محدود من الهواتف الذكية الممنوحة لكل متسابق في دورة طوكيو الأولمبية لتمويل نفقات تدريبه خلال موسم 2022.

ووصلت العطاءات على هاتف وسمّاعات لاعب رامي المطرقة تايلور كامبل إلى 3500 جنيه استرليني (4850 دولار) بحلول السبت في مزاد مِن المقرر أن يستمر ستة أيام أخرى.

وكتب كامبل في صفحة المبيعات أنه بحاجة إلى المال "لتمويل تكاليفي للتدرب من أجل بطولة ألعاب الكومنولث 2022".

وقدّمت الشركة الراعية الهواتف والسمّاعات لـ11000 رياضي مشارك في أولمبياد طوكيو.

وشارك كامبل في منافسات رمي المطرقة يوم الاثنين، محققاً 71.34 متراً لكنّه لم يتمكن من التأهل للنهائي.

وكتب كامبل البالغ من العمر 25 عاماً على صفحة "غو فند مي" أنشأها يوم السبت "عُدت إلى المملكة المتحدة وقررت أن تكون هذه مجرد بداية لِما أتمنى أن تكون مسيرة طويلة وناجحة في الرياضة".

وحدد هدفاً يبلغ 20 ألف جنيه إسترليني (27750 دولاراً أمريكياً) لتغطية نفقات معيشته وسفره ومعدّاته قبل دورة ألعاب الكومنولث العام المقبل في برمنغهام بإنجلترا.