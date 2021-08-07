سياسة
2 دقيقة قراءة
بالصور | مصر تنقل مركب الملك خوفو الأقدم والأكبر إلى المتحف الكبير
أتمّت وزارة السياحة والآثار المصرية عملية نقل مركب الملك خوفو والمعروف باسم مركب الشمس، مِن منطقة آثار الهرم إلى المتحف المصري الكبير المُزمع افتتاحه نهاية العام الجاري.
بالصور | مصر تنقل مركب الملك خوفو الأقدم والأكبر إلى المتحف الكبير
يُُعتبر مركب الملك خوفو أقدم وأكبر مركب خشبي مكتشف في مصر / AFP
7 أغسطس 2021

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، السبت، إتمام عملية نقل مركب الملك خوفو والمعروف باسم "مركب الشمس" مِن منطقة آثار الهرم إلى المتحف المصري الكبير المُزمع افتتاحه نهاية العام الجاري.

وكان المهندس كمال الملاخ اكتشف في مايو/أيار 1954 حُفرتين مسقوفتين في الجهة الجنوبية من الهرم الأكبر بداخلهما مركبان للملك خوفو مِن الأسرة الرابعة (أسرة بُناة الأهرامات) وجرى ترميمهما وتركيبهما لاحقاً وعرضهما للجمهور.

وقالت الوزارة إنّ نقل المركب الأوّل المصنوع من خشب الأرز، ويبلغ طوله نحو 43 متراً ووزنه نحو 20 طناً استغرق 48 ساعة، ووصل إلى المتحف المصري الكبير فجر اليوم السبت.

وأضافت أنّ مشروع نقل المركب يهدف إلى "الحفاظ على أكبر وأقدم وأهم أثر عضوي مصنوع من الخشب في التاريخ الإنساني"، مشيرة إلى أنّ تاريخ صناعة المركب يعود إلى أكثر من 4600 عام.

وأوضح المُشرف على مشروع المتحف المصري الكبير عاطف مفتاح أنّ مركب خوفو نُقل كقطعة واحدة داخل هيكل معدني ورُفع إلى عربة ذكيّة آلية التحكم عن بُعد، استُقدمت مِن الخارج بوجه خاصٍ لهذا الغرض، مؤكداً أنّ هذه "واحدة من أهم المشروعات الهندسية الأثرية المعقّدة والفريدة".

وقال إنّ تجارب محاكاة عديدة أُجريت قبل تنفيذ عملية النقل لاختبار أداء العربة وثبات الهيكل المعدني فوقها.

وتقول مصر إنّ المتحف المصري الكبير، الجاري العمل فيه منذ نحو 17 عاماً وتوقف لبعض الفترات، سيحتوي على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية عند افتتاحه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us