أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة، تعيين السويدي هانس غروندبرغ رسمياً مبعوثاً خاصاً إلى اليمن خلفاً للبريطاني مارتن غريفيث الذي حاول دفع الأطراف المعنية لإنهاء النزاع الدامي في البلد الفقير دون التوصل إلى نتيجة حاسمة.

وكانت مصادر دبلوماسية أفادت في يوليو/تموز الماضي بأنّ قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جاء بعدما أقرّ غريفيث، الذي أصبح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بفشله في وضع حد للحرب الطاحنة بعد مهمة استمرت ثلاث سنوات.

ويشغل غروندبرغ منذ سبتمبر/أيلول 2019 منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، ولديه بحسب الأمم المتحدة خبرة أكثر من 20 عاماً في الشؤون الدولية، بينها أكثر من 15 عاماً من العمل في مجال حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.

ورأس قبل ذلك قسم الشؤون الخليجية في وزارة الشؤون الخارجية السويدية في ستوكهولم خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات اليمنية والتي أدّت إلى الاتفاقية المبدئية في ديسمبر/كانون الأول 2018.

كما ترأّس مجموعة العمل الخاصة بالشرق الأوسط والخليج في المجلس الأوروبي أثناء الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في 2009.

وعمل غروندبرغ سابقاً في كلّ من البعثات السويدية والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مناصب في القاهرة والقدس وكذلك في بروكسل.

ترحيب عربي

رحّبت الكويت، والإمارات، وسلطنة عمان، ومصر، مساء السبت، بتعيين هانس غروندبرغ، مبعوثاً أممياً جديداً إلى اليمن، وفق بيانات رسمية منفصلة.

وخلال اتصال هاتفي مع غروندبرغ، قدّم وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر المحمد الصباح، التهنئة وأكد دعم بلاده لـ"كافة جهود الوصول لحل دائم للأزمة في اليمن"، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

فيما أعرب وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، عن تطلعه في أن تُسهم خبرة غروندبرغ في تأمين وقف إطلاق نار شامل ودائم يُسهّل تحقيق عملية سياسية، وفق بيان تهنئة نقلته وكالة الأنباء العمانية.

كما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية، عن خارجية بلادها، ترحيباً بالمبعوث الأممي الجديد لليمن، مؤكدة دعمها لكافة جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية.

وقالت الخارجية المصرية في بيان تهنئة لـ"غروندبرغ": "نتطلع للعمل معه في جهوده لدعم تسوية شاملة للأزمة اليمنية".

والسبت، رحّب وزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، عبر حسابه بتويتر، بغروندبرغ مؤكداً مواصلة بلاده العمل للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة اليمنية.

كما رحّبت الحكومة اليمنية، والحوثيون، والمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، في بيانات وتصريحات منفصلة، بتعيين جروندبرج.

وتقود السعودية تحالفاً ينفّذ عمليات عسكرية في اليمن، منذ عام 2015، دعماً للقوات الحكومية، ضد الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

ويعتمد أكثر مِن ثلثي السّكان في اليمن البالغ عددهم نحو 30 مليوناً، والذين يواجهون مخاطر متزايدة من الأوبئة والمجاعة، على المساعدات الدولية، في إطار أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة.