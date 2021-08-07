سياسة
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شهد توقيع اتفاقيات.. أردوغان والدبيبة يعقدان اجتماعاً في إسطنبول
عقد الرئيس التركي ورئيس الوزراء الليبي اجتماعاً في مدينة إسطنبول بمشاركة وفدي البلدين، وقالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إن الطرفين وقّعا عدداً من الاتفاقيات.
شهد توقيع اتفاقيات.. أردوغان والدبيبة يعقدان اجتماعاً في إسطنبول
الاجتماع عُقد في قصر وحيد الدين بإسطنبول / AA
7 أغسطس 2021

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً بمشاركة وفدي البلدين، في مدينة إسطنبول.

وجرى الاجتماع المغلق في قصر وحيد الدين بإسطنبول.

وضم الوفد التركي إلى جانب أردوغان، وزيري الخزانة والمالية لطفي ألوان، والتجارة محمد موش، وحاكم البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو، وكبير مستشاري أردوغان سفر طوران.

وذكرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أنّ محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ومستشار المحافظ، شاركوا في الاجتماع المذكور.

وحسب الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة على تويتر، ناقش الوفدان عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، كما اتفقا على وضع جملة من التسهيلات الإدارية والفنية لزيادة حجم التبادل التجاري، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بشأنها والتي ستسهم في تحقيق ذلك.

وأشارت إلى أنّ الطرفين اتفقا على عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي بمدينة طرابلس في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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