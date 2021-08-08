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أردوغان والدبيبة يعقدان اجتماعاً في إسطنبول، ووسط مخاوف أمريكية وبريطانية طالبان تواصل التقدّم وتسيطر على عواصم محلية.

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شهد توقيع اتفاقيات.. أردوغان والدبيبة يعقدان اجتماعاً في إسطنبول

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً بمشاركة وفدَي البلدين. وجرى الاجتماع المغلق في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول. [TRT عربي]

وضم الوفد التركي إلى جانب أردوغان، وزيرَي الخزانة والمالية لطفي ألوان، والتجارة محمد موش، وحاكم البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو، وكبير مستشاري أردوغان سفر طوران. [TRT عربي]

وذكرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أنّ محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ومستشار المحافظ، شاركوا في الاجتماع المذكور. [TRT عربي]

وحسب الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة على تويتر، ناقش الوفدان عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، كما اتفقا على وضع جملة من التسهيلات الإدارية والفنية لزيادة حجم التبادل التجاري، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بشأنها التي ستسهم في تحقيق ذلك. [TRT عربي]

وأشارت إلى أنّ الطرفين اتفقا على عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي بمدينة طرابلس في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. [TRT عربي]

وسط مخاوف أمريكية وبريطانية.. طالبان تواصل التقدّم وتسيطر على عواصم محلية

أعلنت حركة طالبان الأفغانية السبت، السيطرة على مدينة شربرغان، عاصمة ولاية جوزجان، الحدودية مع تركمانستان. [TRT عربي]

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في تغريدة على تويتر: "إنّ العاصمة الاستراتيجية لجوزجان، مدينة شربرغان، حررها المجاهدون في إطار عمليات الفتح". [TRT عربي]

وأضاف أنّ "المعلومات تشير إلى أنّ مكتب حاكم الولاية ومقر جهاز الاستخبارات وجميع المباني ذات الصلة وقعت تماماً تحت سيطرة المجاهدين". [TRT عربي]

وأمس سيطرت طالبان على مدينة زارانج عاصمة ولاية نيمروز، جنوباً، قرب الحدود مع إيران. [TRT عربي]

وكانت زارانج أوّل عاصمة إقليمية تسيطر عليها الحركة منذ إعلان إدارة الرئيس جو بايدن أن واشنطن ستسحب القوات الأمريكية بالكامل من البلاد. [TRT عربي]