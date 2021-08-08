ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة ستتلقى تدريجياً طلبات العمرة من الخارج ابتداءً من التاسع من أغسطس/آب.

وقالت إن المملكة ستبدأ "بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على ثماني فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى مليونَي معتمِر شهرياً"، وذلك بعد نحو عام ونصف من عدم قبول حجاج ومعتمرين من الخارج بسبب جائحة كورونا.

وقال مسؤول بوزارة الحج والعمرة السعودية إنه سيتعين على طالبي أداء العمرة تقديم شهادة تفيد بحصولهم على التطعيم الواقي من فيروس كورونا.

وقال تقرير الوكالة إنه سيتعين أيضاً "التزام إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة من الدول التي ما زال تعليق القدوم المباشر منها إلى المملكة مستمراً، وذلك وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة".

وأعادت السعودية فتح العمرة في أكتوبر/تشرين الأول أمام المقيمين بالمملكة بعد تعليقها تماماً لدى تفشي الجائحة.