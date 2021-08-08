عاش سكان ولاية أنطاليا جنوبي تركيا فرحة عارمة السبت، إثر هطول الأمطار في ظلّ حرائق استمرت أياماً والتهمت مساحات من الغابات.

واحتفى الأهالي في منطقة قلملر التابعة لقضاء مانافغات بالأمطار التي هطلت وسط الأعمال المستمرة لتضميد الجراح إثر الحرائق.

وكانت الحرائق ألحقت أضراراً كبيرة بأكثر من 30 منزلاً في المنطقة المذكورة، وتبذل السلطات جهوداً مكثفة لتعويض المواطنين المتضررين من حرائق الغابات.

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوبي وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، منذ 28 يوليو/تموز الماضي، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.