سياسة
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صور | فرحة عارمة بأنطاليا التركية بهطول الأمطار بعد حرائق غابات امتدت لأيام
عاش سكان ولاية أنطاليا جنوبي تركيا السبت، فرحة عارمة إثر هطول الأمطار في ظل حرائق استمرت أياماً والتهمت مساحات واسعة من الغابات، وأظهرت صورٌ احتفاءَ المواطنين بالأمطار التي سقطت في وقت تضمّد فيه المدينة جراحها إثر الحرائق.
صور | فرحة عارمة بأنطاليا التركية بهطول الأمطار بعد حرائق غابات امتدت لأيام
احتفى الأهالي في منطقة قلملر التابعة لقضاء مانافغات بالأمطار التي هطلت وسط الأعمال المستمرة لتضميد الجراح إثر الحرائق / AA
8 أغسطس 2021

عاش سكان ولاية أنطاليا جنوبي تركيا فرحة عارمة السبت، إثر هطول الأمطار في ظلّ حرائق استمرت أياماً والتهمت مساحات من الغابات.

واحتفى الأهالي في منطقة قلملر التابعة لقضاء مانافغات بالأمطار التي هطلت وسط الأعمال المستمرة لتضميد الجراح إثر الحرائق.

وكانت الحرائق ألحقت أضراراً كبيرة بأكثر من 30 منزلاً في المنطقة المذكورة، وتبذل السلطات جهوداً مكثفة لتعويض المواطنين المتضررين من حرائق الغابات.

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوبي وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، منذ 28 يوليو/تموز الماضي، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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