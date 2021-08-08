اختتم العرب منافساتهم في أولمبياد طوكيو 2020 وحققوا نتائج لافتة تكللت بـ5 ميداليات ذهبية.

حصد الميداليات الذهبية للعرب قطر (2)، ومصر (1)، وتونس (1) والمغرب (1). وجاءت تفاصيل الإنجازات الأولمبية العربية في هذا الموسم على النحو التالي:

قطر

تمكنت قطر من تحقيق ثلاث ميداليات أولمبية، ذهبيتان وبرونزية.

وكان بطل الوثب العالي القطري معتز برشم، تمكن من تحقيق الذهبية الشهيرة التي تقاسمها مناصفة مع منافسه الإيطالي غيمناركو تامبيري.

وكانت الذهبية الأخرى من نصيب الرباع القطري فارس إبراهيم حسونة، عن فئة رفع الأثقال رجال 96 كجم.

كما تمكن الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان، من تحقيق الميدالية البرونزية في الكرة الطائرة الشاطئية.

مصر

تمكنت مصر من تحقيق 6 ميداليات أولمبية، إحداها ذهبية حققتها بفضل لاعبة الكاراتيه فريال عبد العزيز، عن فئة فوق 61 كجم نساء.

كما حقق اللاعب المصري أحمد الجندي، الفضية الوحيدة لبلاده، في منافسة الخماسي الحديث.

وحازت لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق، على البرونزية ضمن المسابقة، في منافسة تحت 61 كجم نساء.

وأحرزت مصر برونزية أخرى في التايكوندو على يد اللاعب عيسى سيف، عن فئة تحت 80 كجم رجال.

وحققت لاعبة التايكوندو هداية ملاك، البرونزية أيضاً لبلادها عن فئة تحت 67 كجم سيدات.

وتمكن لاعب المصارعة اليونانية محمد السيد إبراهيم، من تحقيق الميدالية البرونزية عن فئة 67 كجم رجال.

تونس

حققت تونس ميداليتين أولمبيتين ضمن منافسات طوكيو 2020، كانت إحداها ذهبية، حققها السباح أحمد حفناوي، عن فئة حرة رجال 400م.

كما حقق لاعب التايكوندو محمد الجندوبي، الفضية عن فئة رجال تحت 58 كجم.

المغرب

لم يتمكن المغرب من تحقيق أكثر من ميدالية ذهبية، هي الوحيدة في إنجازاته ضمن أولمبياد طوكيو 2020، حققها العداء سفيان البقالي، عن فئة 3000م رجال.

الأردن

تمكن الأردن من تحقيق ميداليتين ضمن منافسات طوكيو الأولمبية، بينها فضية حققها لاعب التايكوندو صالح الشرباتي، عن فئة رجال تحت 80 كجم.

كما حقق لاعب الكاراتيه عبد الرحمن المصاطفة، البرونزية عن فئة رجال تحت 67 كجم.

البحرين

حققت البحرين ميدالية فضية واحدة في منافسات طوكيو، على يد العداءة كالكيدان غيزاهيغن، في سباق 10 آلاف متر عدو سيدات.

السعودية

كما تمكنت السعودية من تحقيق ميدالية فضية واحدة في طوكيو 2020، على يد لاعب الكاراتيه طارق حامدي، عن فئة رجال فوق 75 كجم.

الكويت

حققت الكويت ميدالية أولمبية برونزية واحدة، على يد الرياضي عبد الله الرشيدي، عن فئة الرماية رجال.

سوريا

تمكنت سوريا من تحقيق ميدالية أولمبية برونزية في طوكيو 2020 في رفع الأثقال، على يد الرباع معن أسعد عن فئة رجال فوق 109 كجم.