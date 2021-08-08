قالت هيئة فلسطينية الأحد، إن قوة إسرائيلية اعتدت على أسرى فلسطينيين داخل سجن النقب جنوبي إسرائيل.

جاء ذلك في بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت الهيئة إن "وحدات القمع الخاصة أقدمت صباح الأحد على اقتحام قسم 2 في سجن النقب الصحراوي، واعتدت على الأسرى وعبثت بممتلكاتهم ومقتنياتهم الشخصية".

ووصفت الهيئة الهجمة بأنها تأتي "استمراراً لسياسة التنكيل والانتقام من أسرانا، ومحاولة فرض سياسة أمر واقع داخل السجون والمعتقلات".

ولم توضح الهيئة هل وقع بين الأسرى إصابات أم لا.

ووفق منظمات فلسطينية بينها نادي الأسير (غير حكومي) فإن عدداً من وحدات "القمع" تتبع إدارة سجون الاحتلال وتُستخدم في قمع الأسرى، وهي "ميتسادا" و"درور" و"اليماز" و"اليمام" و"النحشون".

ووفق تلك المنظمات، فإن مهمة تلك الوحدات "اقتحام غرف الأسرى، وتنفيذ عمليات ترهيب وقمع وتخريب، والتعامل بوحشية مع الأسرى".

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4850 أسيراً، بينهم 41 امرأة، و225 طفلاً، و540 معتقلاً إدارياً، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.