سياسة
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ثمار التطبيع.. انضمام ثاني لاعب إسرائيلي إلى نادي النصر الإماراتي
ضم نادي النصر الإماراتي المهاجم عبد الله حليحل من نادي “هبوعيل إيروني كريات شمونة” الإسرائيلي رسمياً إليه، ليكون الإسرائيلي الثاني الذي ينضمّ إلى الفريق المذكور، وسبقه إلى ذلك ضياء السبع العام الماضي.
ثمار التطبيع.. انضمام ثاني لاعب إسرائيلي إلى نادي النصر الإماراتي
 نادي النصر الإماراتي يعلن ضم المهاجم عبد الله حليحل من نادي “هبوعيل إيروني كريات شمونة” الإسرائيلي
8 أغسطس 2021

أعلن نادي النصر الإماراتي انتقال المهاجم عبد الله حليحل من نادي “هبوعيل إيروني كريات شمونة” الإسرائيلي رسمياً إليه، ليكون الإسرائيلي الثاني الذي ينضمّ إلى الفريق المذكور، وسبقه إلى ذلك ضياء السبع العام الماضي.

ووفقاً لما نشرته صفحة “إسرائيل في الخليج”، فإن انضمام حليحل إلى الفريق الإماراتي يأتي تتويجاً لاتفاقيات التطبيع بين الجانبين.

وقالت الصفحة على تويتر: “لاعب كرة قدم إسرائيلي آخر ينضمّ إلى ضياء السبع، ويتعاقد مع نادي النصر لكرة القدم، المهاجم عبد الله حليحل”.

وأضافت: “لقد منح السلام مع الإمارات فرصاً كبيرة ومهمة، وهذه فقط البداية”.

كما رحب نادي النصر بانضمام حليحل، وقال في تغريدة: “رحبوا معنا بالمهاجم الشابّ عبد الله حليحل، أهلاً بك في قلعة العميد. لاعبنا الجديد سيدافع عن ألوان العميد حتى 2023، وسيتم قيده في فئة المُقيمين”.

ووفقاً للمصادر، فإن المهاجم حليحل هو من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48، ويحمل الهوية الزرقاء، ويلعب ضمن نادي “هبوعيل كريات شمونة” الإسرائيلي.

ووقعت الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول 2020 اتفاق تطبيع كامل للعلاقات بين الجانبين، سبقه وتلاه سلسلة من الاتفاقيات بين مؤسسات حكومية وشركات خاصة في مختلف المجالات، الاقتصادية والمصرفية والصحية والثقافية والأمنية والرياضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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