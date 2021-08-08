أعلنت الخارجية العراقية الأحد، أن وزيرها فؤاد حسين سلّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوة لحضور قمة قادة دول الجوار، بالعاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الرئيس أردوغان استقبل الوزير حسين مساء السبت بمدينة إسطنبول، حيث بحثا "مجموعة قضايا تتصل بالعلاقات الثنائية والوضع بالمنطقة".

وأضافت أن "حسين سلّم الرئيس التركي دعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضور القمة المزمع عقدها نهاية أغسطس/آب الجاري، على مستوى قادة دول جوار العراق".

وكانت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أفادت في بيان مساء السبت، بأن الرئيس التركي استقبل الوزير العراقي بقصر "وحيد الدين" في إسطنبول، في لقاء استغرق نحو 40 دقيقة.

ويسعى العراق إلى احتضان قمة على مستوى قادة دول الجوار بهدف تقليل التوتر في المنطقة وتركيز الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية.

كما ترغب بغداد في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار وفتح أبوابها أمام الاستثمارات، بخاصة لإقامة مشاريع في المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي (2014-2017).