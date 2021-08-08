لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 18 آخرون، في انقلاب حافلة ركاب بولاية باليكسير غربي تركيا.

وأفاد مراسل الأناضول الأحد، بأن الحافلة انحرفت وانقلبت في طريقها إلى قضاء أدرميت بالولاية.

وأضاف أن 11 شخصاً توفوا في مكان الحادثة، فيما توُفّي 4 آخرون بعد نقلهم إلى المستشفى.

وأشار إلى أن فرق خدمة إسعاف الطوارئ (112) نقلت المصابين الـ18 إلى مستشفيات في المدينة.

وذكر أن السلطات المختصة بدأت التحقيق في الحادثة.

بدوره، أفاد والي بالكسير حسن شلداك في تصريح صحفي، أن المصابين الـ17 تم نقلهم إلى 5 مستشفيات في المدينة.

ولفت أن 3 مصابين غادروا المستشفى بعد استكمالهم العلاج.