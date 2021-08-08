سياسة
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لم يتوقف عن البكاء.. ميسي مودّعاً برشلونة: لم أتخيّل رحيلي بهذه الطريقة
أعلن النجم الأرجنتيني رسمياً في مؤتمر صحفي بمقر نادي برشلونه، تركه النادي. ولم يتوقف خلال حديثه عن البكاء، ولكنه لم يحدِّد وجهته القادمة بعد.
لم يتوقف عن البكاء.. ميسي مودّعاً برشلونة: لم أتخيّل رحيلي بهذه الطريقة
ميسي يودّع برشلونة وجماهيره في مؤتمر صحفي بمقر النادي / AFP
8 أغسطس 2021

أكد ليونيل ميسي الأحد أنه سيترك برشلونة، بعد أن أعلن ناديه أنه لا يستطيع تَحمُّل أجره بدون أن يعرِّض مستقبله للخطر.

وقال ميسي بكثير من العاطفة في مؤتمر صحفي في استاد كامب نو فيما احتشد مئات من مشجعي النادي الكتالوني خارج الملعب وهم يرتدون القميص رقم 10 من أجل وداع اللاعب: "حاولت التصرف بتواضع واحترام، وأرجو أن تكون هذه هي الذكرى التي تبقى بعد رحيلي عن النادي".

وقضى ميسي 21 عاماً في النادي، وأصبح هدَّافَه التاريخي برصيد 682 هدفاً، وانفجر في البكاء قبل أن يبدأ كلمته، وتَلقَّى تحية طويلة من ممثلي وسائل الإعلام ولاعبين حاليين وسابقين بين الحضور.

ولم يكشف ميسي (34 عاماً) عن خططه الفورية، لكن بعد أن ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية يوم الجمعة أنه في طريقه للانضمام إلى باريس سان جيرمان، أكّد اللاعب الأرجنتيني أن ذهابه إلى العاصمة الفرنسية "احتمال قائم"، لكنه أكد أنه في الوقت الحالي لم يتفق بعدُ على الانضمام إلى أي نادٍ.

وشدّد الأسطورة الأرجنتينية على أن برشلونة سيبقى منزله إلى الأبد، مضيفاً: "أعطيت النادي كل شيء منذ اليوم الأول حتى آخر لحظة. لديّ كثير من الذكريات الجميلة وبعض الذكريات غير الجميلة".

ولفت إلى أنه حتى الآن ليس لديه أي مفاوضات مع أي فريق، وعديد الأندية تواصلت معه، وحتى هذه اللحظة لم يقرّر وجهته.

وقال ميسي إنه يعيش أصعب لحظة في مسيرته، مؤكداً أن "برشلونة فريق كبير ولديه كل مقومات النجاح".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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