سياسة
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شاهد | مسيّرة تركية توثّق ترك اليونان مهاجرين للموت في جزيرة غير مأهولة
أفادت وزارة الدفاع التركية بأن طائرات مسيَّرةً مكلَّفةً متابعة حرائق الغابات رصدت اقتراب زورق عائد لخفر السواحل اليوناني، من جزيرة باشاك غير المأهولة العائدة لتركيا، ليتبين بعدها ترْكه مجموعة من المهاجرين غير النظاميين ليواجهوا خطر الموت.
شاهد | مسيّرة تركية توثّق ترك اليونان مهاجرين للموت في جزيرة غير مأهولة
طائرة مسيَّرة تركية ترصد ترك خفر السواحل اليوناني مهاجرين على جزيرة غير مأهولة ليواجهوا خطر الموت  / وزارة الدفاع التركية
8 أغسطس 2021

رصدت طائرة مسيَّرة تركية ترْك خفر السواحل اليوناني مهاجرين على جزيرة غير مأهولة ليواجهوا خطر الموت.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان الأحد، بأن طائرات مسيرة مكلفةً متابعةَ حرائق الغابات جنوبيّ وجنوب غربيّ البلاد، رصدت اقتراب زورق عائد لخفر السواحل اليوناني، من جزيرة باشاك غير المأهولة العائدة لتركيا، جنوب قضاء قاش بولاية أنطاليا.

وعقب تتبع الزورق اليوناني تَبيَّن ترْكه مجموعة من المهاجرين غير النظاميين على جزيرة باشاك، الأمر الذي وثّقَته مشاهد التقطتها طائرة مسيرة تركية.

وإثر ذلك هُرعت فرق خفر السواحل التركي لإنقاذ المهاجرين الذين تُركوا للموت على الجزيرة.

وأكدت مصادر في الوزارة للأناضول، أن الجانب اليوناني ترك المهاجرين ليلاقوا الموت مباشرةً، عبر تركهم على جزيرة تنعدم فيها الحياة.

وأشارت إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، وتأتي في إطار الممارسات اللا إنسانية المتكررة للعناصر اليونانية في بحر إيجة ضد المهاجرين.

وشدّدَت على أن تلك الممارسات لا تتماشى مع القانون الدولي وحسن الجوار، لا سيما في وقت تكافح فيه تركيا حرائق الغابات بكثافة.﻿

مصدر:TRT عربي - وكالات
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