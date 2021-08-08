سياسة
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تعرَّف تفاصيل الاتفاق التركي-الروسي لحلّ مشكلة المياه والكهرباء شمالي سوريا
اتفق المسؤولون العسكريون الأتراك والرّوس على حلّ مشكلة المياه والكهرباء في منطقة عملية "نبع السّلام" شمالي سوريا ومحافظة الحسكة، ما سيوفّر الكهرباء لـ200 ألف مدني، والمياه لسكان الحسكة وبلدة تل تمر.
تعرَّف تفاصيل الاتفاق التركي-الروسي لحلّ مشكلة المياه والكهرباء شمالي سوريا
منذ أبريل/نيسان الماضي حرم تنظيم YPG الإرهابي أهالي منطقة "نبع السلام" من الكهرباء المنتجة من السدود على نهر الفرات / AA
8 أغسطس 2021

توصّل المسؤولون العسكريون الأتراك والروس، إلى اتفاق لحلّ مشكلة المياه والكهرباء في منطقة عملية "نبع السّلام" شمالي سوريا ومحافظة الحسكة (شمال شرق) التي تعدّ مركزاً للدعاية السوداء لتنظيم YPG/PKK الإرهابي ونظام الأسد.

وبفضل التنسيق والتعاون بين الوفدين التركي والروسي توصّل الطرفان إلى اتفاق يوفّر الكهرباء لـ200 ألف مدني يعيشون في منطقة عملية "نبع السّلام" شمالي سوريا، إضافة إلى توفير مياه الشرب لسكّان الحسكة وبلدة تل تمر، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وتفقّد وفدان عسكريان تركي وروسي محطة مياه "علوك" بالريف الشرقي لبلدة رأس العين في منطقة عملية نبع السّلام.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، حرم تنظيم YPG الإرهابي أهالي منطقة "نبع السّلام" من الكهرباء المنتجة من السدود على نهر الفرات، حسب مصادر محلية.

وخلال تلك الفترة عانى قطاع الزراعة المَصدر الرئيسي للدخل في الحسكة وبلدة تل تمر مِن نقص المياه، ليؤثر سلباً على محصول الشّعير والقمح والبقوليات في المنطقة.

ويستخدم التنظيم موارد الطاقة الكهربائية الواقعة تحت سيطرته كورقة سياسية.

يُشار إلى أنّ محطة مياه "علوك" تقع بالقرب من مدينة رأس العين في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة السورية، وتعمل بالكهرباء، فيما يقع المصدر الوحيد للكهرباء لمنطقتي "رأس العين" و "تل أبيض" في الجنوب.

ويُعيق تنظيم YPG/PKK الإرهابي، ونظام الأسد، عمداً وصول الكهرباء إلى محطة مياه "علوك" والمنطقة، مما يجعل توفير المياه من المحطة مستحيلاً ويعقّد الظروف الإنسانية بالمنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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