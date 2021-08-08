كشف أكاديمي في جامعة الشرق الأوسط التقنية التركية، استعداد الجامعة لإنتاج مركبة لإخماد الحرائق دون استخدام المياه، وذلك عبر رشّ الأتربة على الأماكن التي تقترب منها النيران.

وقال الدكتور هاقان غورصو، عضو الهيئة التدريسية في الجامعة، إنهم أطلقوا قبل 10 أعوام، مشروعاً لتصميم مركبة لمكافحة الحرائق عبر رشّ الأتربة، وذلك تزامناً مع ازدياد الحرائق حول العالم.

وأوضح أنهم أنهوا أعمال تصميم المركبة المذكورة، وأنها جاهزة للإنتاج.

وأشار إلى أنّ المركبة التي تبلغ قوّتها 540 حصاناً، ترشّ الأتربة على الأماكن التي تقترب منها النيران، بهدف عرقلة اتساع نطاق الحرائق.

وأشار إلى أنّ المركبة تساهم أيضاً في أعمال التبريد بعد إخماد النيران في مناطق الحرائق.

ومن بين مهام المركبة أيضاً، حفر الحُفر خلال عمليات تشجير المناطق التي التهمتها الحرائق.