سياسة
1 دقيقة قراءة
تركيا تخطط لإنتاج مركبة مكافحة حرائق دون استخدام المياه
تستعد جامعة تركية، لإنتاج مركبة لإخماد الحرائق دون استخدام المياه، عبر رشّ الأتربة على الأماكن التي تقترب منها النيران.
تركيا تخطط لإنتاج مركبة مكافحة حرائق دون استخدام المياه
تستعد جامعة الشرق الأوسط التقنية التركية لإنتاج مركبة لإخماد الحرائق دون استخدام المياه عبر رشّ الأتربة / AA
8 أغسطس 2021

كشف أكاديمي في جامعة الشرق الأوسط التقنية التركية، استعداد الجامعة لإنتاج مركبة لإخماد الحرائق دون استخدام المياه، وذلك عبر رشّ الأتربة على الأماكن التي تقترب منها النيران.

وقال الدكتور هاقان غورصو، عضو الهيئة التدريسية في الجامعة، إنهم أطلقوا قبل 10 أعوام، مشروعاً لتصميم مركبة لمكافحة الحرائق عبر رشّ الأتربة، وذلك تزامناً مع ازدياد الحرائق حول العالم.

وأوضح أنهم أنهوا أعمال تصميم المركبة المذكورة، وأنها جاهزة للإنتاج.

وأشار إلى أنّ المركبة التي تبلغ قوّتها 540 حصاناً، ترشّ الأتربة على الأماكن التي تقترب منها النيران، بهدف عرقلة اتساع نطاق الحرائق.

وأشار إلى أنّ المركبة تساهم أيضاً في أعمال التبريد بعد إخماد النيران في مناطق الحرائق.

ومن بين مهام المركبة أيضاً، حفر الحُفر خلال عمليات تشجير المناطق التي التهمتها الحرائق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us