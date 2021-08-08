سياسة
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بالصور | الشّعلة ستنتقل لباريس.. اختتام أولمبياد طوكيو بحفل استعراضي
اختُتم أولمبياد طوكيو 2020 بألعاب نارية وعروض جماعية ذكّرت الرياضيين بمشاهد من الحياة اليومية العادية بعيداً عن قيود وتعقيدات الوقاية من فيروس كورونا، فيما سلّمت حاكمة طوكيو العلم والشعلة الأولمبيين إلى رئيسة بلدية باريس التي ستحتضن أولمبياد 2024.
بالصور | الشّعلة ستنتقل لباريس.. اختتام أولمبياد طوكيو بحفل استعراضي
بات أولمبياد طوكيو أوّل دورة ألعاب تؤجّل العام الماضي، وكاد يصبح الأولمبياد الوحيد الذي يُلغى في زمن السّلم / Reuters
8 أغسطس 2021

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، الأحد، اختتام أولمبياد طوكيو 2020، واصفاً الألعاب التي تأجّلت عاماً بسبب جائحة كورونا بأنها "الرحلة الأولمبية الأكثر تحدياً"، فيما سلّمت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي العلم إلى رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو.

وقال باخ خلال الحفل الختامي على الملعب الأولمبي في طوكيو: "الآن عليّ إعلان نهاية هذه الرحلة الأولمبية الأكثر تحدياً في طوكيو، أعلن اختتام دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين".

وبتسليم العلم إلى هيدالغو، تنتقل شعلة النسخة الثالثة والثلاثين من الألعاب الأولمبية الصيفية إلى العاصمة الفرنسية التي تستضيف الألعاب عام 2024.

وبات أولمبياد طوكيو أول دورة ألعاب تؤجّل العام الماضي، وكاد يصبح الأولمبياد الوحيد الذي يُلغى في زمن السّلم مع تفاقم جائحة كورونا في كل أنحاء العالم.

ومُنِعَ حضور الجماهير في الحفل الختامي بالملعب الأولمبي الذي يتّسع لـ68 ألف متفرج، التزاماً بالإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات اليابانية لمكافحة كورونا، على غرار طوال فترة الألعاب.

وانطلقت مراسم ختام أولمبياد طوكيو الصيفي، الأحد، بألعاب نارية وعروض جماعية ذكّرت الرياضيين بمشاهد من الحياة اليومية العادية بعيداً عن قيود وتعقيدات الوقاية من كورونا.

وأمام مدرّجات شبه خالية قُدّمت عروض راقصة وأخرى رياضية بالقرب من بعض الرياضيين الذين تجمعوا على العشب بهدف إتاحة تجربة مختلفة للرياضيين الذين أمضوا معظم الوقت طوال الدورة في غرفهم أو في مقار المنافسات والبطولات.

وجاءت مراسم الختام عكس توقعات وخطط المنظّمين الذين أرادوا أن تكون الدورة بمثابة رمز لانتصار العالم على الجائحة، لكنّ الحدث أُقيم بدون جمهور وسط تزايد في عدد حالات الإصابة بالعدوى كما لم تحقق الدورة الانتعاش الاقتصادي لليابان كما اعتُقد في البداية.

ورفضت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المحلية المُنظّمة للدورة التعليق على الألعاب، وفضّلت الانتظار حتى إقامة الدورة البارالمبية والتي تنطلق في 24 أغسطس/آب الجاري.

واكتفت هاشيموتو بالقول في مؤتمر صحفي في وقت سابق الأحد: "لا يمكنني القول في المرحلة الحالية إننا حققنا نجاحاً بنسبة 100%"، وأضافت: "لو سمحنا بحضور جماهيري لما تمكننا من ضمان السّلامة العامة".

وبملابس تقليدية أدّت فرقة موسيقية نسائية النشيد الوطني للدولة المضيفة إيذاناً بإسدال الستار على الحدث الرياضي الكبير الذي يُقام كل أربعة أعوام.

وخلال المراسم تجمّع آلاف من مشجعي الرياضة وسط العاصمة الفرنسية ملوّحين بأعلام فرنسا بعد انتقال الراية الأولمبية إلى بلادهم.

وكان من المقرر رفع علم أولمبي عملاق على برج إيفل لكن الخطة أُلغيت بسبب هبوب رياح قوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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