سياسة
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الكويت تشارك في عمليات إطفاء حرائق الغابات بتركيا
أرسلت الكويت فريقاً من رجال الإطفاء، للمساعدة في عمليات إخماد حرائق الغابات في تركيا.
الكويت تشارك في عمليات إطفاء حرائق الغابات بتركيا
وصول فريق من 41 رجل إطفاء برتبة ضباط من الكويت إلى تركيا للمساعدة في إخماد حرائق الغابات
8 أغسطس 2021

أعلنت الكويت، الأحد، وصول فريق إطفاء للمكافحة والإنقاذ إلى تركيا، للمشاركة في إخماد حرائق الغابات التي طالت عدة ولايات.

جاء ذلك في بيان مقتضب للسفارة الكويتية لدى أنقرة، قالت فيه: "وصل فريق من 41 رجل إطفاء برتبة ضباط من الكويت إلى مقاطعة دالامان التابعة لمدينة موغله (جنوب غرب)، من أجل المساعدة في إخماد الحرائق".

والسبت، أفاد بيان لقوة الإطفاء الكويتية، بـ"تجهيز فرقة للمشاركة في إطفاء الحرائق المندلعة في غابات تركيا، بناء على تعليمات أصدرها أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح".

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، من بينها أنطاليا وأضنة وموغله ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، منذ 28 يوليو/تموز الماضي، فيما تمكّنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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