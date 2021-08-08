سياسة
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بالصور | هجمات نظام الأسد تتسبب في حرائق بغابات جبل التركمان في سوريا
تسببت هجمات قوات نظام الأسد وداعميه في اندلاع حرائق في غابات جبل التركمان بريف محافظة اللاذقية السورية، فيما نقلت وكالة الأناضول أنّ جهود أهالي المنطقة سيطرت على النيران إلى حدٍ كبير، إضافة إلى الأمطار التي هطلت منذ الصباح الباكر.
بالصور | هجمات نظام الأسد تتسبب في حرائق بغابات جبل التركمان في سوريا
اندلعت حرائق في منطقة الغابات بالقرب من قريتي سلور وكلز في ساعات الليل / AA
8 أغسطس 2021

اندلعت حرائق في غابات جبل التركمان بريف محافظة اللاذقية السورية إثر هجمات قوات النظام وداعميه.

واندلعت حرائق في منطقة الغابات بالقرب من قريتي سلور وكلز، في ساعات الليل، حسب ما نقلته وكالة الأناضول، الأحد.

ولفتت الوكالة إلى أنّ الحرائق نجمت عن هجمات قوات نظام بشار الأسد، والمجموعات المدعومة من إيران على المنطقة باستخدام أسلحة أرض-أرض.

وأشارت إلى أنّ جهود أهالي المنطقة سيطرت على النيران إلى حدٍ كبير، إضافة إلى الأمطار التي هطلت منذ الصباح الباكر.

وتتواصل أعمال التبريد في المناطق التي أُخمدت فيها الحرائق، فيما لا تزال النيران متواصلة في بعض الأماكن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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