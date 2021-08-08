سياسة
3 دقيقة قراءة
اليمين المتطرّف يرتكب أكثر من 70  حادث عنصري بحق طالبي اللجوء في بريطانيا
سجّلت وزارة الداخلية البريطانية، أكثر من 70 حادث عنصري، تعرّض له طالبو اللجوء من أنصار اليمين المتطرف، وتنوّعت الحوادث بين محاولات دهس وإهانة وافتعال معارك وتهديد بالاغتصاب.
اليمين المتطرّف يرتكب أكثر من 70  حادث عنصري بحق طالبي اللجوء في بريطانيا
أحد ثكنات الإقامة المخصصة لطالبي اللجوء في بريطانيا
8 أغسطس 2021

سجّلت وزارة الداخلية البريطانية، أكثر من 70 حادث عنصري تعرّض له طالبو لجوء في أماكن إقامتهم المؤقتة، من أنصار اليمين المتطرف، وفق ما أعلنته صحيفة الغارديان.

وسُجلّت تلك الحوادث في الفترة من يناير/كانون الثاني 2020، وحتى 13 يوليو/تموز 2021، فيما يؤكد ناشطون متابعون لملفات طالبي اللجوء، أنّ النسبة الحقيقية للحوادث العنصرية "أعلى من ذلك بكثير".

وذكرت الصحيفة، تسجيل 16 حادثة في مساكن "نابير" بمدينة فولكستون البريطانية، وهي مساكن تأوي طالبي اللجوء، حيث تضمّ حالياً نحو 176 شخصاً يعيشون هناك، حتى اعتماد أوراقهم.

وتتضمن تلك الحوادث محاولات دهس بالسيارة، أو إلقاء الحجارة والزجاجات المكسورة، بالإضافة إلى تهديدات بالاغتصاب، وافتعال معارك، وقذف البيض على الوجوه.

فيما أفاد متجر قريب من تلك المساكن، أنّ بعض أنصار اليمين المتطرف طلبوا شراء أدوات تصدر أصواتاً شبيهة بالرصاص الحيّ، لترويع طالبي اللجوء.

وقد نشرت منظمة "بريطانيا أولاً" اليمينية المتطرفة، مقطع فيديو تكشف فيه انتحال أعضائها صفة صحفيين لدخول أحد فنادق المهاجرين غير الشرعيين والاعتداء عليهم.

وقال طالب لجوء من اليمن، يقطن أحد الفنادق التي وفّرتها وزارة الداخلية البريطانية في ضواحي لندن، إنّه تعرّض لحادثين عنصريين.

وقال: "كان متظاهرون من اليمين المتطرف، يقودون سياراتهم حول الفندق وهم يصوروننا في مقاطع فيديو، بينما يكيلون لنا الشتائم صارخين بعبارات من قبيل (اخرجوا من بلادنا، لا تأكلوا طعامنا، هذا ليس مكانكم أنتم غرباء هنا)".

من جانبها، قالت كلير موسلي، مؤسِّسة منظّمة لمساعدة المهاجرين: "استهداف طالبي اللجوء المستضعفين في بلادهم هو عمل جبان، يجب على الحكومة البريطانية تقديم الدعم والأمان لمن يطلبون اللجوء لدينا، وتساعدهم على الاندماج في المجتمع".

وأشارت موسلي إلى أنّ وضعهم في فنادق نائية وثكنات خاصة في الضواحي، ولفترات زمنية طويلة، يعرّضهم للمزيد من الأذى والحوادث العنصرية.

بدوره، أكد متحدث باسم وزارة الداخلية، أنّ المملكة المتحدة "ترفض أي نوع من التعدي على طالبي اللجوء في مساكنهم المؤقتة"، مشدداً أنّ السلطات "تضمن إجراء تحقيق شامل في كل حادث".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us