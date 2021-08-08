اتّهم العراق، الأحد، إيران بقطع مياه نهري "سيروان" و"الكارون" عن البلاد، ما تسبب بشحِّ المياه في محافظة ديالى (شرق)، والتأثير على نوعيّتها في شطّ العرب أقصى جنوبها.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني خلال لقائه بمكتبه في العاصمة بغداد، وكيل وزارة الخارجية العراقي نزار الخير الله، وفق بيان لوزارة الموارد المائية اطّلعت عليه الأناضول.

وأكد الحمداني "ضرورة عقد لقاءات مع الجارة إيران لغرض تحديد الإطلاقات المائية وتقاسم الضرر الناتج عن الشحِّ المائي الذي تمرّ به عموم المنطقة خاصة بعد قطعها لنهري الكارون وسيروان".

وأوضح أنّ الخطوة الإيرانية "تسببت بشحّ مائي في محافظة ديالى، فضلاً عن تأثيرها على نوعية المياه في شطّ العرب (جنوب)"، بحسب البيان.

وشطّ العرب يتكوّن من التقاء نهري دجلة والفرات جنوبي العراق، ويتسبب نقص المياه المتدفقة منهما بزيادة نسبة الملوحة فيه.

كما استعرض اللقاء، وفق البيان، "موضوع التفاوض مع دول الجوار والمنبع حول ضمان حصّة العراق المائية وضرورة تفعيل توقيع البروتوكول مع الجانب التركي بعد أن تم تحقيق نقاط إيجابية خلال جولات التفاوض".

ووقّع العراق وتركيا في ديسمبر/كانون الأول 2014، مذكرة تفاهم في مجال المياه، تتضمن 12 مادة، أبرزها تأكيد أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد الحصة المائية لكل دولة في مياه النهرين.

وشدد الوزير الحمداني على "ضرورة التحرّك الدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي لاستحصال حقوق العراق المائية من دول المنبع".

وكان الحمداني قد هدد خلال مؤتمر صحفي في يوليو/تموز الماضي، باللجوء إلى المحافل الدولية حال "إصرار" إيران على قطع الروافد المائية عن مناطقه الشرقية.

وأعرب الحمداني، آنذاك، عن أمل بلاده في أن "تتعاون معها إيران في تقاسم الضرر جراء شحّ المياه أسوة بالجانب التركي الذي تقاسم أضرار أزمة المياه مع العراق".

وأعلن العراق في يونيو/حزيران الماضي، أن تركيا "قررت إطلاق المياه في نهري دجلة والفرات للمساعدة في أزمة شح المياه".

ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات، وروافدهما التي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوب العراق لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.

ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضا متواصلا في الموارد المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شحّ المياه كذلك تدني كميات الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية.