سياسة
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مسؤول صحّي كبير: الولايات المتحدة تفشل في مكافحة كورونا
مع تسجيل الولايات المتحدة أعلى حصيلة يومية من الإصابات بفيروس كورونا في 6 أشهر، حذّر مدير المعاهد الوطنية للصحّة، الأحد، من أنّ البلاد "تفشل" في مكافحة الوباء.
مسؤول صحّي كبير: الولايات المتحدة تفشل في مكافحة كورونا
كولنز: إذا لم يُطلب من الأطفال العائدين إلى صفوفهم وضع الكمامات "فسينتشر هذا الفيروس بشكل أكبر" / Reuters
8 أغسطس 2021

قال فرانسيس كولنز، مدير المعاهد الوطنية للصحّة الأمريكي، الأحد، في برنامج "ذيس ويك" الذي يُبث على شبكة "ABC"، "لم يكن ينبغي أن نصل (الولايات المتحدة) إلى المكان الذي وصلنا إليه"، مضيفاً: "في هذا الصدد، نعم، نحن نفشل".

وأدّى الانتشار الحاد للإصابات بالمتحوّر "دلتا" مِن فيروس كورونا إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات اليومية الجديدة إلى 118 ألفاً، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ فبراير/شباط.

وارتفع عدد الوفيات بنسبة 89% خلال الأسبوعين الماضيين، رغم انخفاضها بشكل طفيف في بقية أنحاء العالم. كما أنّ مستشفيات الأطفال في الولايات الأمريكية مثل فلوريدا "مثقلة" فيما يتأثر الشباب بشكل متزايد.

وأدت المخاوف المرتبطة بالمتحوّر "دلتا" إلى ارتفاع معدلات التلقيح. ومع ذلك، ما زال الملايين، خصوصاً في المناطق المحافظة، مشككين رغم البيانات العلميّة الوافرة التي تؤكد سلامة اللقاحات.

وفي غضون ذلك، أشار مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحيّة أنتوني فاوتشي إلى موافقة نهائية محتملة على لقاحات رئيسية من إدارة الغذاء والعقاقير الفدرالية هذا الشهر، الأمر الذي قال بعض المشككين إنهم يحتاجون إلى سماعه.

وقال فاوتشي لبرنامج "ميت ذي برس"على قناة "NBC": "آمل أن يحصل ذلك في أغسطس/آب".

لكنّ الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 12 عاماً ليسوا مؤهلين بعدُ للحصول على اللقاحات، وقال كولنز إنّ عدد الأطفال المصابين بكورونا والذين أدخلوا المستشفيات، وصل الآن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وبلغ 1450.

ووسط تجدد الجدل حول وضع الكمامات، أوضح كولنز أنه إذا لم يُطلب من الأطفال العائدين إلى صفوفهم وضع الكمامات "فسينتشر هذا الفيروس بشكل أكبر. من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تفشي الوباء في المدارس، وسيتعيّن على الأطفال العودة إلى التعلّم عن بُعد، وهو الأمر الوحيد الذي نريد الحؤول دون حدوثه".

وكتبت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على تويتر الأحد، أنه حتى الأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض الوباء يمكن أن ينشروه، مضيفة: "على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم عامين أو أكثر وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، بما فيها المدارس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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