سياسة
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السعودية تحظر العمرة على 33 دولة بينها تركيا
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، حظر استقبال الزائرين لأداء مناسك العمرة من 33 دولة، بينها تركيا.
السعودية تحظر العمرة على 33 دولة بينها تركيا
السعودية تشترط على الراغبين في أداء مناسك العمرة الحصول على لقاح كورونا / Reuters
8 أغسطس 2021

قالت رئاسة الشؤون الدينية التركية، إنّ السعودية لن تستقبل الزائرين لأداء مناسك العمرة من 33 دولة بينها تركيا، مع إمكانية تحديث القائمة لاحقاً.

وأشارت في بيان لها إلى إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق، الأحد، بدء "استقبال ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجياً اعتباراً، من يوم غد الاثنين 9 أغسطس/آب الجاري".

وذكرت أنّ الإعلان السعودي يشترط على الراغبين بأداء العبادة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن يكونوا حاصلين على لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد في المملكة.

وأوضحت أنّ السلطات السعودية ستستقبل 60 ألف معتمر يومياً وحوالي 2 مليون شهرياً.

وأكّدت أن من بين البلدان المحظورة تركيا والولايات المتحدة والإمارات وإندونيسيا وباكستان وإيران والهند ومصر ولبنان، وبيّنت أن هذه القوائم ستُحدّث بشكل دوري في الأيام المقبلة.

وختمت: "عندما تكون هناك تطورات جديدة حول هذا الموضوع، سنُشاركها مع مواطنينا".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استأنفت المملكة، أداء مناسك العمرة بعد تعطيلها لنحو 7 أشهر جراء كورونا، بالسّماح لنحو 20 ألف معتمر بدخول الحرم المكي يومياً (أي 600 ألف شهرياً).

ومؤخراً، شهدت السعودية ارتفاعاً في معدل الإصابات بفيروس كورونا، إذ سجّلت إجمالاً حتى مساء السبت، 532 ألفاً و785 إصابة بالفيروس، بينها 8 آلاف و320 وفاة، و514 ألفاً و362 حالة تعاف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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